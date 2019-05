Folkový hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav Hutka zahraje ve čtvrtek od 19.30 hodin v divadelním sále hořické radnice. Kromě vlastních písní hraje moravské lidové balady, zejména ze sbírek Františka Sušila a Františka Bartoše.

Laco Deczi & Celula New York

Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se narodil na Slovensku. Z Bratislavy přesídlil do Prahy, kde působil až do své emigrace v roce 1985, nakonec natrvalo zakotvil ve Spojených státech. Laco je frontmanem kapely Celula New York. Zároveň ve Státech vystupoval s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů. Od roku 1990 tento jazzman pravidelně jezdí tour po České republice a Slovensku. Vy se můžete do hudby v jeho podání zaposlouchat ve čtvrtek od 19 hodin v jičínském Masarykově divadle.