Dolánky u Turnova – „Vánoční čarování na Dlaskově statku“ je název výstavy věnované obyčejům v období adventu a Vánoc.

V návaznosti na stálou expozici „Pod oknama roste bejlí“ je výstava zaměřena na vánoční čarování s bylinkami a na vánoční zeleň v betlémech. Na výstavě nechybějí ani ukázky tradičních lidových pokrmů, které přicházely na stůl v období od svátku svatého Ondřeje do Tří králů. Výstava potrvá do 30. prosince.

Dlaskův statek v Dolánkách je v prosinci otevřen denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin (24. až 26. prosince a 31. prosince bude zavřeno).



Expozice „Pod oknama roste bejlí“ vypráví o úloze bylinek a koření v lidové stravě, léčitelství a magii v Pojizeří. „Člověka po řeči, bylinu po vůni…“, říkávaly naše babičky. Ve starodávných kulturách květiny a byliny zaujímaly významné místo v lidovém léčitelství. Byly vždy součástí lukulských hodů, nenahraditelným prvkem kuchařských specialit. Mnohým z nich byla připisována čarovná moc. Ostatně naplňují téměř všechny naše smysly - čich, hmat, zrak a v neposlední řadě i chuť. Každá z těch nejobyčejnějších bylinek měla svůj význam.



Dlaskův statek je typickou a vzácně dochovanou ukázkou pojizerského domu. Bývalá usedlost a rychta byla postavena v malebném údolí Jizery v roce 1716. Od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpravy.



Více a foto: http://muzeum-turnov.cz (zr)