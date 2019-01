Hradec Králové - Poslední workshop z cyklu podpořených programem Think Big v říční krajině si užili mladí lidé z Hradce Králové, provázely je lektorky střediska ekologické výchovy SEVER a slunečné počasí. Účastníci hledali, jaký význam má pro ně přítomnost v krajině.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Vyzkoušeli si najít místo, které je oslovilo svým příběhem a umělecky na něj navázali ve své land-artové tvorbě.

Do krajiny za land-artem III. byl poslední z cyklu workshopů zaměřených na land-artovou tvorbu v krajině v Hradci Králové. V úterý 5. března proběhla v Přírodním parku Orlice v Hradci Králové odpolední tvorba v krajině s mladými lidmi ve věku od osmnácti do šestadvaceti let a pedagogickými pracovníky.

Program workshopu se věnoval otázkám, jako například: Proč je důležité mít možnost osobitě vnímat krajinu? Co je to genius loci, a jak nás působí? Průběh tvorby vedl účastníky k tomu, aby vybrali místo v krajině, které je něčím oslovuje a ve své tvorbě reagovali na jeho příběh a tvář okolní krajiny.

„Při tvorbě jsme si vyzkoušeli způsob práce, který mě velice zaujal. Měli jsme udělat na vybraném místě dílo, které bude respektovat okolní krajinu. Po nějaké době jsme se posunuli k dílu našich kolegů a dotvářeli zase nějakou chvíli dílo jejich. Na závěr po několika výměnách, kdy jsme dotvářeli díla kolegů, jsme se vrátili opět k dílu svému a měli jsme interpretovat, zda dopadlo podle našich představ nebo se dotvářením úplně změnilo. Názory ostatních mě velmi zaujaly, poznala jsem na vlastní kůži, jak různá může být inspirace, kterou nám krajina odhaluje a jak ji každý vnímá jinak. Podobně silný zážitek jsem dlouho neprožívala." říká učitelka biologie na základní škole z Hradce Králové.

Z programu bude vydána publikace se stejným názvem, „Do krajiny za land-artem", kde najdou pedagogové a lektoři environmentální výchovy inspiraci pro svoji práci. Na publikaci se můžete těšit 1. dubna. „Projekt nám umožnil získat inspiraci a zároveň inspirovat mladé lidi." říká lektorka Michaela Hůrková.

Tereza Hejtmánková