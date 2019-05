Od 17.30 a od 20 hodin promítnou film, který jste pravděpodobně ještě neviděli, předem neprozradí ani jméno, ani žánr. Vstupné při příchodu neplatíte, pouze se pohodlně usadíte a vychutnáte si produkci.

Zaplatíte až při odchodu, a to pouze tolik, kolik si podle vás film zaslouží. Pro mládež do 15 let je účast nevhodná.