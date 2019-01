Jičín – Malířka Daisy Mrázková je známá především díky své tvorbě pro děti, z jejího pera pochází hrdinové jako medvěd Flóra, zajíček Jácíček či moucha Rudolfína. Celoživotně se ale věnuje také volné tvorbě – malbě a kresbě.

Vernisáž výstavy jejich obrazů proběhne zítra od 16.30 v zámecké galerii. Úvodní slovo pronese kurátorka výstavy Lenka Patková. Na vernisáži vystoupí děti z 1. C ze Základní školy v Husově ulici s úryvkem z knihy Můj medvěd Flóra.



Sedmikráska vitae

Daisy Mrázková se narodila roku 1923 v Praze. Křestní jméno jí dala její anglická maminka, podle svých oblíbených květin – sedmikrásek (anglicky daisy), které jí rostly v truhlíku za oknem. Už od útlého dětství Daisy Mrázková nejraději malovala. Jako dárek si vždy přála blok a pastelky. Její rodina se však rozhodla, že vhodnějším povoláním pro mladou dívku bude učitelka a malování se může věnovat ve volném čase. Před maturitou na učitelském ústavu si potají však podala přihlášku na „Umprumku". Po úspěchu na přijímacích zkouškách, kde mimo jiné potkala svého budoucího manžela Jiřího Mrázka, studovala dětskou kresbu u Antonína Strnadela. Svou vysněnou školu navštěvovala pouze rok, mezi lety 1943 – 1944, poté odcházejí mladí novomanželé Mrázkovi na Vysočinu.



Malířka se ke studiu již nikdy nevrátila, ale díky svému výtvarnému talentu a manželovým konexím se bez problému zařazuje do tehdejšího výtvarného prostředí. Na počátku tvorby se často setkáváme s tématem portrétu jednotlivých členů rodiny, blízkých přátel, vzniká také série autoportrétů. Později přibývá element fantaskní krajiny, která nakonec obsáhne celé obrazové plátno. Blízko měla vždy k dětské ilustraci, svým dětem vytvářela ilustrované památníčky, později přichází i nabídka k napsání a vydání knih. Její prvotina Neplač, muchomůrko! vychází v roce 1965. Byla dokonce namluvená Vlastimilem Brodským do rozhlasu. V roce 1973 pak vychází kniha Můj medvěd Flóra. Originály ilustrací knihy budou představeny na výstavě v zámecké galerii. Kniha vznikla podle pravdivého příběhu syna Daisy Mrázkové a Flóru je možné nalézt v šuplíku jejího ateliéru podobně, jako další postavy jejích příběhů: Teddyho Mrázka, Mukánka či medvědičku Matoušovou. Poslední knihou Daisy Mrázkové jsou Písně mravenčí chůvy.



„Výstava bude, co se obrazů týče, retrospektivní. Obrazy budou doplněné o kresby, vybrané a uskupené do tří souborů. Rané obrazy doplní portréty a autoportréty. Dále tušové kresby tvořené jemnými paralelními liniemi a nakonec také soubor tzv. rozmývaných kreseb, jimiž se Mrázková zabývala v posledních desetiletích své tvorby. Autorka v kresbách nechává prostor náhodnému rozpíjení pastelek vodou, následně je dotváří suchou pastelovou stopou. K této tvorbě využívá různé struktury papíru a dospívá až k vytváření jakéhosi papírového reliéfu, který je mokrem zborcený a zkroucený a následně ponechán v tomto pokrouceném stavu," upřesňuje kurátorka výstavy Mgr. Lenka Patková. Součástí výstavy, jak bylo zmiňováno výše, budou také originální kresby ke knize Můj medvěd Flóra.



Výstava „Daisy Mrázková – Co by se stalo, kdyby…" bude otevřena od 15. dubna do 22. května v zámecké galerii, a to mimo pondělí od 9 do 17 h. Martina Pajerová