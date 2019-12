Letos podeváté se rozezní Českem koledy. Ve středu 11. prosince v 18 hodin zazní ve stejný čas ve stovkách měst a obcí, aby navodily tu správnou předvánoční atmosféru.

Česko zpívá koledy: Nová Paka. | Foto: Martina Šepsová

I letos nebudou mezi skladbami chybět koledy Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné, neviňátko a Pásli ovce valaši. Na závěr si všichni zanotují Vánoce, Vánoce přicházejí. Zazpívat si s námi může každý, a kdo není přihlášený, do středy to může ještě dohnat.