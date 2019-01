Jičínsko - Na pianu byly nachystané děti, že budou zpěvem krášlit vernisáž. Tři děti na pianu, to je dobrý předpoklad na zahájení výstavy, ale šum v kavárně nepřestával, protože se tu sešli lidi, kteří si mají co říct a dlouho se neviděli. Tak vzal Jirka trumpetu a hlasitě zatroubil.

Čertovské i jiné grafiky v Lodžii | Foto: Bohumír Procházka

Děti zazpívaly, Kristýna zahrála na akordeon. V kavárně v Lodžii začala v pátek 7. dubna vernisáž grafik Báry Krautz. Bára dělá černobílý linoryt a příčinou výstavy byly ilustrace ke knize Čertova kuchyně. Knížku uspořádal Pavel Hájek z pověstí a vyprávění z Jičína a okolí. Samozřejmě potřeboval k tomu spolupracovníky. Sběratele, překladatele a další. Na ilustracích se domluvili s Bárou.

Teď tu oba stojí, Jirka promítá obrázky, oni vyprávějí jak to bylo. Knížka vznikala těžce, trvalo to deset roků. Deset roků dohadování, rozhodování, zkoušení. Možná i pochybování.

Na výstavě je více obrázků, než v knížce. Jsou tu i kresby, náčrty. Hlavně ale černobílé linoryty. Ty má Bára nejraději? Inu do knížky zapadají. Paní autorka umí dětské vidění příběhů. Později přiznala, že v budoucnu by ráda ilustrovala pro děti. Vyjádřit událost jedním obrázkem. A to tak, aby byla k pochopení dětskému vnímání. Takový úkol pokládá si paní biochemička.

Ano, vystudovala chemii, udělala doktorát v Anglii, vyučila se animaci v Dánsku. Žije ve Švýcarsku. V jedné chvíli stála před rozhodováním mezi studiem na AMU a doktorskou stáží v Anglicku. „Já ryju, kreslím, maluju, Pavel krásně píše, ale obchodníci nejsme." A dodala, že tímhle, ukázala na obrázky, by se neuživili.

Poznámka: Děti z piana úspěšně sundány, aby mohly být použity při dalším kulturním konání, kterého je v Lodžii u Jičína mnoho.

Podle nedlouhé historie Café Lodžie zdá se, že kavárna se zatím specializuje na grafiku. Dřevoryty, linoryty. V barvě i černobíle. Komorní prostor je k tomu vhodný. Ostatně domácí pán, Jiří Vydra, je svým založením grafik. Několik knížek, ostatně i lodžiové plakáty, jsou toho důkazem.

Bohumír Procházka