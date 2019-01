Hradec Králové - Návštěvníci až z Liberce nebo z Olomouce si přijeli vychutnat zážitek z koncertu Robbieho Williamse do hradeckého kina Centrál.

Robbie Williams | Foto: Archiv

To se stalo nejvýchodněji položeným kinem v republice, kde se přímý přenos vystoupení britského šoumena k jeho nové desce Reality Killed the Video Star konal.



„Rozhodně jsme velmi spokojeni. Přišlo zhruba dvě stě padesát lidí. Navíc po obrazové stránce, díky naší nové technologii, to bylo skoro dokonalé,“ říká ředitel Artkina Centrál Leoš Kučera.



Po zrušeném přenosu koncertu kapely The Cure se stal Robbie Williams první vlaštovkou v novém směru, kterým se hodlá Centrál ubírat. „Z počátku jsme měli trochu obavy, aby ze strany producenta nedošlo ke zrušení akce, podobně jako tomu bylo u The Cure. Naštěstí tato produkční společnost je velmi spolehlivá,“ dodal Kučera.



Další koncert z jakéhokoliv místa ve světě je zatím ve hvězdách. Záležet bude na nabídkách a také na časových pásmech.

Přenos se odehrává přes satelit se zhruba patnáctivteřinovým zpožděním.