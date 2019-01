Hronov /FOTO/ - Všechny známé hity legendární kapely The Beatles přivedly přes dvě tisícovky posluchačů do varu.

Páteční devadesáti minutový koncert kapely The Beatles revival z Kladna na hronovském náměstí přilákal davy fanoušků, kteří si přišli poslechnout všechny známé a nesmrtelné hity populární kapely, která zazářila v šedesátých letech minulého století.

„Je to perfektní. Písničky od The Beatles máme rádi," odvětili Tereza, Bára a Nikola, které to nevydrželi a pustili se v rytmu hudby do tance.

Koncert si pochvaloval také Tomáš, který se svěřil, že The Beatles je jeho mládí a na jejich písničkách vyrůstal.

„Jejich hudba a písničky byly zlom na tehdejší hudební scéně a je vidět, že se brouci vydali správným směrem. Jsou nesmrtelní," dodal.