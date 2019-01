Libáň – V jedinečném meditativním prostředí barokního kostela sv. Ducha v Libáni byl zakončen letošní 14. ročník hudebního festivalu Foerstrovy dny.Do posledního místa zaplněný chrámový prostor diváky, které nadchnul výkon českého chlapeckého sboru Boni pueri natolik, že publikum nadšeně a dojatě tleskalo vestoje.

Hned v úvodu jsme se dočkali emocionálního vstupu, který šel hluboko pod kůži. Čtyřicetičlenný chlapecký sbor ve svítivě zlatých kutnách se svícemi vstoupil hlavním vchodem do kostela se zpěvem slavné Cacciniho Ave Maria.



Poté jsme se ocitli v atmosféře českého klasicismu 18. století, výrazně lyricky laděné skladby A. Rejchy a J. Kř.Vaňhala Skladbou Adoramus Te jsme si připomenuli reformátora gregoriánského chorálu G. da Palestriny. Sbor provedl výběr z Dvořákovy Mše D-dur, Franckovo proslulé Panis Angelicus zpívané krásným čistým sopránovým hlasem členem chlapeckého sboru.



Osvěžujícím dojmem zapůsobila zpívaná úprava Smetanovy symfonické básně Vltava. Přišlo finále první části koncertu, mohutné Hallelujah, chorus z Händlova oratoria Mesíaš.



Po přestávce nastoupili „Dobří chlapci" v elegantním černém oblečku se stříbrnými kravatami a dramaturgická skladba dostala také jiný převlek.

Následovala půvabná efemérnost programového gesta třeba originální verzí japonsky zpívané písně Yell, přenesli jsme se do prostředí českého lidového zpěvu a překvapivě jsme si odskočili z amerického Hollywoodu přímo na kazatelnu libáňského kostela, kde s chlapeckou rozkošností byla zpívána známá filmová melodie Nella fantasia E. Morriconeho, míchaná s gospelovou Hamptonovou písní Praise his holy name.



Standing ovation způsobil pro Foerstrovy dny nově nastudovaný sbor J.B. Foerstra Velké, širé, rodné lány, především mohutná duchovní píseň českého lidu z 12. století „Svatý Václave."



A v této chvilce euforie nastoupil chlapecký sbor Boni pueri ještě k finální skladbě. Opravdu fantastické provedení sborového partu ze závěrečné věty Beethovenovy Deváté symfonie „Freude, schöner Göttefunken"(Radosti, ty jiskro boží).



Hlasy Boni pueri se vždy pojí s originální jazykovou verzí zpívané skladby.

Koncert Boni pueri v Libáni pod sugestivními gesty hlavního sbormistra a ředitele sborového tělesa Pavla Horáka přinesl zážitek vzácné krásy a zasloužil si od publika náležitého ocenění a úcty. Prostě vystoupení českéhou souboru Boni pueri v Libání bylo přivítáno bouřlivým potleskem. Zdeněk Vokurka