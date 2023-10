Byli jste už někdy na filmové premiéře? Červený koberec, fotografové, známé osobnosti a slavnostní promítání v krásném sále. A co teprve, když se filmová premiéra koná v jednom z největších kin v centru Berlína! Takový úspěch se podařil českému hudebnímu skladateli Miroslavu Vobořilovi, který se na začátku října vypravil do srdce německé metropole na premiéru celovečerního filmu PAMBARA, ke kterému napsal hudbu a titulní píseň.

Pambara - trailer | Video: Kinofilme

"Bylo to poprvé, co jsem byl na takhle velké premiéře s červeným kobercem. Je to nepopsatelný pocit, vidět své jméno v titulcích, potkávat na ulicích a v metru plakáty na film Pambara," vypráví skladatel. O své zážitky ze slavnostní události se s námi podělil.

Miroslav Vobořil pracoval na hudbě k příběhu zvířat v africké savaně poslední dva roky. S režisérem Matto Barfussem pracoval už v minulosti, při spolupráci na celovečerním filmu už se tudíž znali a o to lépe se jim spolupracovalo. Svůj úspěch pak oslavili spolu s celým týmem filmu PAMBARA na premiéře 4. října v kině Zoo Palast v samém srdci Berlína.

"Na premiéru přišli i lidé zastupující německou kulturu, dále celý tým filmu a další diváci. Byl jsem vyzván, jako mnoho dalších z týmu, k focení a představení se na červený koberec. Tam byli fotografové a další média, převážně z novin a televize. Akce se zúčastnila i má rodina. Se mnou přijela i manželka společně s mými dcerami a jejich manžely," popisuje Vobořil.

Nejlepší pocit se ale prý dostavil až po filmu, když jsem byl představen jako autor hudby a měl dlouhý potlesk za hudbu k filmu.

Orchestr v malém studiu. Skladatel z Hořic nahrál hudbu k německému filmu

Hudební skladatel si už po více než dvaceti letech praxe filmy neužívá jako obyčejní smrtelníci. Pečlivě totiž napíná uši. "I v Berlíně jsem se nejvíc soustředil na to, jak ladí hudba s obrazem a jestli vše společně funguje. Obecně, když jdu do kina, nedokážu se již úplně moc soustředit na děj nebo myšlenku filmu. Přemýšlím o tom, jak skladatel vystavěl filmovou hudbu, instrumentaci, jak je vše namícháno" vysvětluje.

Premiéru měla PAMBARA v jednom z největších berlínských kin Zoo Palast. V sále, do kterého se vejde bezmála 800 diváků, používají moderní zvukařskou technologii Dolby Atmos. Tuto technologii prostorového zvuku používá také jeden sál multikina v Hradci Králové, pyšní se jím však také jičínský Biograf Český ráj. "Obecně jsou kina v Německu dál než u nás. Tuto technologii ale v Zoo Palast povnesli ještě výš, spolu s vícekanálovým zvukem, který slyšíte všude okolo sebe, nám před promítáním filmu byla představena technologie systému Dolby Atmos i se světelné efekty, které doplnily projekci obrazu na plátně," popisuje zážitek Vobořil.

Film PAMBARA je od minulého týdne možné vidět ve vybraných německých a švýcarských kinech, do české distribuce však zatím bohužel nemíří. Úspěchu se dočkala také titulní píseň, na které Vobořil pracoval spolu se zpěvačkou Nicol Ciroth. Brzy by ji měli mít možnost slyšet posluchači německých rádií a v plánu je i vytvoření videoklipu.

Zdroj: Deník/ Regina Hellová