V šedesátých letech pomáhal znovu vystavět rozbombardovaný Londýn, viděl krásy světa a s láskou kreslil Starou Prahu. Už padesát let ale téměř natrvalo sídlí na Tužíně u Radimi na Jičínsku. Architekt a umělec Zdeněk Šindlar má v rukávu historky, které mu mnozí závidí a někteří nevěří, vypráví je ale s rozumem a pokorou sobě vlastní. Ve svých 82 letech se rozhodl uspořádat další výstavu svých kreseb, tentokrát v Hradci Králové. "Bude ale poslední. Takové moje rozloučení s uměním," říká.

Poslední výstava Zdeňka Šindlara začíná 6. října v Galerii Na Hradě v Hradci Králové. | Foto: Jaromír Šimek

Zdeněk Šindlar se narodil ve Vysokém Mýtě, záhy ale s rodiči přesídlili do Jičína, kde vystudoval místní gymnázium. Svůj umělecký talent se rozhodl po maturitě prohlubovat a odešel studovat architekturu do Prahy. "To ale nebylo jen tak. Studia jsou drahá, zvlášť pokud je vás v rodině víc a všichni chcete vystudovat. Tak jsem stál před rozhodnutím - buď školu přerušit a vydělat si, nebo to zvládnout zároveň. Začal jsem tedy kreslit karikatury známých osobností do novin. Tehdy se tolik nepoužívaly fotografie, místo nich si autoři u umělců objednávali kresby. Tehdy jsem za jednu dostal 200 korun. Dnes se to nezdá tolik, ale v šedesátých letech študák za dvě stovky žil celý týden a ještě mu zbyly peníze, aby pozval slečnu na víno," vypráví. Pro obživu mu stačilo nakreslit okolo třech obrázků týdně. Někdy taky musel chodit do školy.