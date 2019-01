Prachov - Sluneční paprsky vyhnaly poslední den roku 2018 lidi do přírody. Příval turistů zasáhl i oblíbenou přírodní rezervaci Prachovských skal.

Parkoviště při vstupu do skal bylo plné. „Byl nádherný výhled do okolí, moc jsme si to užili,“ chválila si procházku Alena Květenská z Prahy, která trávila Silvestra v Českém ráji. Nevynechala ani návštěvu Muzea přírody Českého ráje, které příchozím až do konce roku nabízelo pohled na 111 rozmanitých betlémů, například černošský, polínkový, kočičí, žabí či šiškový. „Je to úžasné, nápadité, třeba buráčkový betlém jsem v životě neviděla,“ je nadšená Alena Balcerová. Výstava betlémů byla součástí projektu Děti v prachovské přírodě, podpořeného krajem. Příchozí si tu mohli vyrobit i zvonečky z včelího vosku.