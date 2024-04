Sdělením podezření z přečinů porušování domovní svobody a krádež, doufejme, skončily série krádeží 22letého zlodějíčka, který se specializoval na sobotecké chaty a chalupy.

Ilustrační foto. | Foto: databáze Deníku

Do objektů se měl vloupat od konce roku 2023 až do března letošního roku, a to i v době, kdy v místě majitelé spali. Zarážející však zůstávají věci, kvůli kterým rozbíjel okna a překonával oplocení. Z jedné chalupy si odnesl sekeru, z dalších však už pouze různé druhy potravin, jako např. těstoviny, luštěniny, čaje, kávu nebo pečivo.

Svým jednáním způsobil škodu v řádech tisíců, přesto mu hrozí až tří letý nepodmíněný trest.