Ve čtvrtek 15. srpna byla dopadena čtveřice cizinců, která měla páchat trestnou činnost v rekreačních oblastech po celém území České republiky. Podle zjištění královéhradeckých kriminalistů, kteří úzce spolupracovali s kriminalisty z Pardubického kraje, měli muži pocházející z jednoho státu EU ve věku 38, 48, 51 a 56 let vnikat v nočních hodinách do kempů, kde se dostávali do chatek, stanů, karavanů a obytných přívěsů. Během uplynulých dvou měsíců měli vykrást 24 těchto obydlí a způsobit škodu za téměř 670 tisíc korun.

Protože existoval předpoklad, že by mohli klást při zatýkání aktivní odpor, nebo že by dokonce mohli být tito cizinci i ozbrojeni, byla k jejich zadržení povolána zásahová jednotka. Ta je překvapila a posléze omezila na svobodě ve čtvrtečních dopoledních hodinách v jednom penzionu v Děčíně pár hodin po spáchání poslední krádeže, kterou provedli v kempu na Jičínsku.

Cizinci z obydlí, kde v tu dobu ve většině případů spali lidé, brali hlavně peníze a elektroniku. Největší škodu způsobili 50letému muži, který zavítal do jednoho kempu na Semilsku a kterému v druhé polovině června z auta odcizili 2 fotoaparáty a 2 objektivy v hodnotě téměř 250 tisíc korun. Cizinci byli tak tišší, že lidé se při krádeži ani neprobudili a to, že byli okradeni, zjistili až později.

Trestnou činnost kopírovali po skupině svých krajanů, kteří královehradečtí kriminalisté dopadli v roce 2021. Také nic neničili a odcizené klíče od aut či odlehčené peněženky od hotovosti nechávali v bezprostřední blízkosti činu.

Celá čtveřice pocházející s jedné obce, přičemž nejstarší a nejmladší z mužů jsou v příbuzenském vztahu (synovec a strýc), je obviněna z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což jim hrozí až pětileté vězení.

Z evidencí policisté zjistili, že tři ze čtveřice (38, 48 a 56 let) byli před třemi lety v Maďarsku za obdobnou trestnou činnost nepodmíněně odsouzeni k odnětí svobody. Z vězení byl nejmladší z nich propuštěn v srpnu loňského roku a oba starší na konci loňského roku. Odsouzeni byli také v Itálii, Německu a Belgii. V České republice to bude pravděpodobně jejich premiéra.

Z důvodné obavy, aby v trestné činnosti nepokračovali či neuprchli nebo se neskrývali, podali kriminalisté na všechny obviněné muže podnět na vzetí do vazby. Soudce požadavku vyhověl a všichni čtyři jsou od sobotního dne stíháni vazebně.

Kriminalisté předpokládají, že počet skutků, které má mít skupina na svědomí, není zdaleka konečný. Přestože objasnění této trestné činnosti, při které pachatelé jsou velice dobře sofistikovaní a svou činnost se snaží co nejvíce maskovat, dokázali ji kriminalisté v krátké době objasnit a překazit její pravděpodobné pokračování.