Jak to funguje? Začíná to nenápadně, oběti dostávají na svůj účet zpočátku skutečně svou „výplatu“ v řádu stokorun, pak se odměny zvyšují na tisíce. To má přesvědčit a vyvolat v „brigádníkovi“ důvěru, že se jedná o seriózní byznys.

Následně už ale klikání na videa nestačí a „oběti“ jsou pod tlakem vyzýváni ke vložení peněžitého vkladu. Investicí získávají bonus a tím mají lépe zhodnocovat své úspory. Bonus zpočátku opravdu přijde. Nicméně se částky postupně zvyšují a slibují ještě větší výdělek a vyšší výnosnost a tlak se stupňuje.

Přesně tento scénář se stal 47letému muži, který případ nahlásil na obvodní oddělení Jičín v uplynulých dnech. Za „lajkování“ a sdílení filmů si vydělal 12 tisíc korun, ale za tuto „brigádu“ zaplatil 95 tisíc korun, kterou z něj podvodníci vylákali v několika splátkách. Když požadovali dalších 250 tisíc korun, už mu to přišlo divné, znejistěl a celou věc oznámil na policii.

Případ policie šetří pro přečin podvod, za což hrozí pachateli či pachatelům v případě dopadení a prokázání viny až dvouletý pobyt za mřížemi.

Prevence proti internetovým podvodům: