Škodu za 650 tisíc korun způsobil řidič osobního automobilu značky Hyundai, který nejprve najel na chodník a prorazil zděné oplocení domu a při tomto manévru ještě narazil do zaparkovaného automobilu značky Seat.

Řidič se nevěnoval řízení a branku otevřel autem. Škoda je 650 tisíc korun. | Foto: Policie ČR

K nehodě vyjeli ve středu 10. dubna krátce po šesté hodině ranní jičínští dopravní policisté do Lázní Bělohrad. „Osmadvacetiletý řidič jedoucí ve směru na obec Horní Nová Ves se zřejmě plně nevěnoval řízení, přejel do protisměru, kde najel na chodník a prorazil zděné oplocení domu. Poté ještě narazil do zaparkovaného automobilu Seat. Při nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění," popsala policejní mluvčí Eliška Pospíšilová. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 650 tisíc korun.

Přítomnost alkoholu u řidiče vyloučili policisté dechovou zkouškou. „Muži byl uložený správní trest a to pokuta příkazem na místě ve výši tisíc pět set korun," doplnila mluvčí.