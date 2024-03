Hasiči dnes v noci a nad ránem likvidovali hned tři požáry osobních vozidel. Příčiny se nyní vyšetřují, zjišťují se i způsobené škody. Všechny požáry se naštěstí obešly bez zranění osob.

Požár osobního auta v obci Petrovice. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

K prvnímu z požárů došlo hodinu a půl po půlnoci v obci Petrovice na Královéhradecku. Osobní auto, stojící na ulici před rodinným domem, zasáhly plameny v plném rozsahu. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Nového Bydžova a JSDH Nechanice.

Škoda za stovku a výjezd čtyř jednotek si vyžádal požár v Hořicích

Další dva požáry se odehrály na Jičínsku. Sedm minut před třetí hodinou byl ohlášený požár osobního vozidla v Lázních Bělohrad, na místo vyrazili profesionální hasiči z Hořic a dobrovolní z Lázní Bělohrad. "Jedno vozidlo bylo plameny zničené úplně, žár pak poškodil částečně i další vedle stojící vůz," informovali královéhradečtí krajští hasiči.

Do třetice vyráželi k požáru osobního automobilu profesionální hasiči z Nové Paky do části Podlevín, a to v 03.11 hodin. I v tomto případě bylo vozidlo zasažené v plném rozsahu, na uhašení nasadila jednotka vysokotlaký proud vody.