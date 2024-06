Krajští kriminalisté v těchto dnech obvinili šest mužů a tři ženy z propracovaného systému pašování drog a léčiv do valdické věznice.

Organizovaný gang dopaden. Pašoval drogy do věznice ve Valdicích | Foto: Policie ČR

V září 2023 vězeňská služba při kontrole zásilek narazila na balíček s podezřelou látkou. Situace se následně během krátkého období několikrát zopakovala. Adresáti očekávající drogy nebo jiná zneužitelná léčiva, ukrytá například v manžetě tepláků, v houbičkách na mytí nádobí, v propisovacích tužkách, v náplastech či pěnových samolepkách, se nedočkají. Jejich doručení vězeňská služba zabránila a navíc začala úzce spolupracovat s krajskými kriminalisty a jejich kolegy z Jičína. Usilovnou prací společně rozpletli dlouhý řetězec, na jehož konci stálo sedm členů organizované skupiny ve věku od 26 do 56 let. Čtyři z nich byli ve výkonu trestu a instruovali osoby z venku, jak zakázané látky konspirativně doručovat, aby se k nim dostali do věznice a mohli je dále distribuovat dalším odsouzeným.

Za spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání jim v případě odsouzení a prokázání viny hrozí až 10letý trest odnětí svobody.