Policisté varují před novým typem internetového podvodu, který láká na snadný výdělek za „lajkování“ a psaní kladných komentářů k filmům. Podvodníci slibují vysoké zisky, ale ve skutečnosti oběti připravují o značné finanční částky. Případ 48leté ženy z Jičínska, která přišla o 315 tisíc korun, je varovným příkladem.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V poslední době se policisté setkávají s novým typem internetového podvodu. Podvodníci nabízejí snadný výdělek ve formě spolupráce nebo brigády, která spočívá v „lajkování“ a psaní kladných komentářů k filmům.

Nabídka slibuje výdělek 125 Kč za kladné hodnocení 5 videí, ale lákají, že si lze vydělat i 3 – 5 tisíc korun denně.

Tato „brigáda“ zaujala 48 letou ženu z Jičínska. Po „olajkování“ a okomentování pár videí jí na účet přišlo 700 Kč. To v ní vyvolalo důvěru, že jde opravdu o dobrou brigádu a ne o podvod. Proto souhlasila a využila další nabídky a vstoupila do VIP zóny, kde by měla za hodnocení filmů dostávat ještě více peněz. Podmínkou bylo vložit peněžní vklad a dále investovat a tím zhodnocovat své úspory. Podvodníci slibovali, že může peníze kdykoliv vybrat zpět a z platformy vystoupit. Žena vložila ve čtyřech transakcích celkovou částku 315 tisíc korun. Když požadovali dalších 200 tisíc korun a navrhovali, aby si od nich vzala půjčku 80 tisíc korun, žena znejistěla a celou věc oznámila na policii.

Případ šetříme pro přečin podvod, za což hrozí pachateli či pachatelům v případě dopadení a prokázání viny až pětiletý pobyt za mřížemi.

Prevence proti internetovým podvodům:

Skeptický postoj: Buďte obezřetní při nabídkách, které slibují rychlé a snadné výdělky.

Ověřte si zdroj: Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy nevkládejte peníze bez rozmyslu: Než investujete, zvažte rizika a možné následky. Nikdy nevkládejte peníze, pokud nejste stoprocentně přesvědčeni o legitimitě nabídky.

Nepodléhejte: manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.

Ihned kontaktujte svou banku: pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi.