Pro jednání některých jedinců člověk nenalézá slov. Češi jsou na jednu stranu šikovní, vynalézaví a dříči, na druhé straně v nás klíčí nepřejícnost, závistivost, bezohlednost. Právě ve složitých životních situacích se ukazuje naše nátura, zda jsme schopni otevřít své srdce i peněženky a pomoci, nebo jen kritizovat, zakuklit se a starat se sami o sebe. Velkou radost jsem zažívala z uzdravené devadesátileté seniorky, která mně s pýchou v hlase plná elánu volala, že překonala covid 19, se kterým ji v bezvědomí odvezli záchranáři do hradecké nemocnice.

Praktická lékařka Marie Lukešová ve své ordinaci v Třebenicích provádí testy na koronavirus | Foto: Deník/Karel Pech

Přiznala, že to byly krušné chvíle, které by nikomu nepřála. Nyní se už zotavuje, postavila se na vlastní nohy a těší se domů. I ve svých devadesáti je stále aktivní. Žije pro druhé. Dívá se na svět pozitivně, s optimismem, nenaříká, nestěžuje si, ale bojuje. Překonala všechny prognózy o seniorech, kteří prý covidu podléhají prioritně. A neztratila smysl pro humor, když nás v redakci upozornila, že nenašla tabulku pro vyléčené z koronaviru ve věku 80 až 90 let, natož starších!