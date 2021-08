Vyzkoušejte na kole lázeňský okruh kolem Luhačovic s koupáním

Redakce





Trasu začněte v Luhačovicích, ať jste čerství při jízdě do kopce, který vás čeká při stoupání do Řetechova. Pak už to bude pohodovou jízdou dolů.

Lázeňský cyklookruh kolem Luhačovic | Foto: Deník/archiv

Cestou si užívejte zachovalé krajiny Bílých Karpat, než dojedete k vyhlášené baště rybářů – vodní nádrži Luhačovice, které se říká Luhačovická přehrada, či správněji Pozlovická, jelikož právě na území této obce leží. Voda nepatří mezi nejprůzračnější, ale v létě se zde koupat docela dá. Pro citlivější je zde k dispozici hezké koupaliště. Projeďte se po hrázi a pak už z kopce po cyklostezce bez aut zamiřte na kolonádu čtvrtých největších lázní v České republice. Svým půvabem a atmosférou jsou podle většiny hostů plně srovnatelné s věhlasnějšími Karlovými Vary či Mariánskými Lázněmi. Léčí se zde především lidé s nemocemi dýchacího ústrojí, trávením a obezitou. Ze Strakonic kolem hradu i rybníků Přečíst článek › Nejznámějším a nejvýznamnějším pramenem je Vincentka, vyjímající se unikátním složením. Ale samozřejmě plné vyžití zde mají i příchozí těšící se plnému zdraví, jelikož zde ho mohou jen utužit. Procházkami, tenisem, plaváním či relaxem v řadě špičkových kaváren, v nichž to žije i po setmění. Benefit pro předplatitele:

e-kniha Cyklodeník. Pouze při nákupu předplatného na 3 nebo 12 měsíců. www.denik.cz/predplatne Luhačovice jsou i místem řady kulturních akcí, z nichž je řada přístupná bez placení. Nelze si ani nepovšimnout, jak celý areál doslova rozkvetl po nedávné rekonstrukci, kdy bylo opraveno prostranství s řadou obchůdků i restaurací, ale také samotná kolonáda. Když budete mít štěstí, můžete klid a mír inhalovat právě přesně na místě, kde před desítkami let odpočívali i Leoš Janáček, Karel Čapek, T. G. Masaryk či Oldřich Nový. Od první republiky jsou totiž Luhačovice místem, kam za odpočinkem, inspirací i důležitými setkáními mířila doslova elita národa. Lužické hory na kole: z Jiřetína k Panské skále a do České Lípy Přečíst článek › Navíc díky perfektnímu umístění jsou Luhačovice výchozím bodem pro řadu dalších cyklovýletů. Třeba do ráje vína Uherského Hradiště. Ruch většího města pak lze zažít ve Zlíně, do kterého vede stezka vhodná i pro kolo. Po vzoru Jurkoviče V Luhačovicích najdete zcela unikátní soubor staveb ve stylu lidové architektury podle návrhů architekta Dušana Jurkoviče. Jeho pohled v letech 1902–1914 zásadně ovlivnil vzhled jednotlivých budov i celý urbanismus lázní. Nejznámější je Jurkovičův dům, Jestřabí či Vodoléčebný ústav. Za obdiv stojí i Hudební pavilon či Chaloupka. Architektonicky pak je zajímavá i Vila Valaška. Poutní místo Provodov



Výlet do Luhačovic si zkuste zpestřit návštěvou kostela Panny Marie Sněžné u Provodova, který patří od 18. století k významným poutním místům v regionu. O zdejší vodě se říká, že má zázračné účinky. A když pojedete ještě pár kilometrů, narazíte na zbytky hradu Starý Světlov. Autor: Adam Novák

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu