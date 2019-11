Vysokoškoláci nicméně vybízeli lidi k ostražitosti a varovali před nepodloženými informacemi a možnými provokacemi. Určité uklidnění přinesla až zpráva, že premiér federální vlády Ladislav Adamec se osobně zaručil, že už nedojde k použití mocenských prostředků.

Jednat ano, ale bez Havla, vymínil si Adamec

Ta byla zveřejněna poté, co se Adamec setkal v jednu hodinu po poledni s představiteli studentských, uměleckých a občanských kruhů pražské veřejnosti. Tato první schůzka proběhla ještě bez účasti Václava Havla, který přistoupil na to, že ho Adamec odmítá přijmout.

"Dostal jsem od přátel z Občanského fóra mandát, abych se jednání zúčastnil. Možná budu z Občanského fóra vyloučen, jsem na to připraven. Moje svědomí je však čisté. Říká mi, abych jednání, které považuji za nesmírně důležité, neznemožnil. Přátelé, jděte beze mě," zachytil jeho slova novinář a spisovatel Michal Horáček, který spolu s hudebníkem Michaelem Kocábem patřil coby představitel občanské iniciativy Most k iniciátorům setkání.

Samotná schůzka s Adamcem nepřinesla kromě premiérovy záruky, že proti stávkujícím studentům neproběhnou žádné zásahy, výrazný posun, ale zazněl slib, že jednání budou pokračovat.

"Setkání nepovažujeme za začátek dialogu, ale pouze za informativní schůzku. Občanské fórum je schopno ve velice krátké době sestavit reprezentativní výběr složený ze zástupců všech oblastí společenského života, který by jednal s vládou o požadavcích formulovaných v našem prohlášení," uvedl pro ČTK její účastník, redaktor tehdy ještě ilegálních Lidových novin Jan Ruml.

Havel promluvil na Václavském náměstí

Václavské náměstí v Praze se kolem 16. hodiny opět zaplnilo asi 200 tisíci manifestujících lidí. Herec Petr Burian přečetl prohlášení Občanského fóra, lidé si také vyslechli poselství pražského arcibiskupa, kardinála Františka Tomáška. Poprvé na tak velkém shromáždění vystoupil osobně hlavní představitel opozice Václav Havel, který vysvětlil smysl a cíle Občanského fóra.

Hymnu na závěr zazpívala Marta Kubišová. Ta se současně omluvila, že si nepamatuje celý text písně Modlitba, známé jako Modlitba pro Martu, kterou si lidé žádali. Zazpívala ale její první sloku se slovy parafrázujícími Komenského Kšaft umírající matky Jednoty bratrské: "Ať mír dál zůstává s touto krajinou…"

Vláda ČSR vyzvala ze svého mimořádného zasedání všechny spoluobčany a mládež, aby upustili od demonstrací a stávek. Mimořádné zasedání měl také pražský Městský výbor KSČ, jehož předseda Miroslav Štěpán zdůraznil nutnost jednotného postupu komunistů v závažném období. V pražských nemocnicích bylo stále ještě hospitalizováno osm osob zraněných 17. listopadu s diagnózami jako otřesy mozku a zlomenina lopatky. Zásah na Národní třídě odsoudily tisíce občanských rezolucí. Úřad vlády ČSR oznámil, že zásah na žádost předsedy vlády ČSR šetří generální prokurátor ČSR.

Události 21. listopadu 1989 v ČR



Ústí nad Labem

21. listopadu 1989 se k ústeckým studentům protestujícím proti brutalitě státní bezpečnosti na Národní třídě přidali i herci a další zaměstnanci zdejšího Činoherního studia v čele s šéfem uznávaného divadla Petrem Poledňákem, jak píší autoři výstavy Třicet let (1989-2019). Ta až do prosince probíhá na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně, Petr Karlíček a Markéta Brožová.



Moravskoslezský kraj

Na náměstí v Rychvaldě byl vylepen plakát s nápisem Češi, vzbuďte se! Poláci už jsou vzhůru. Na VŠB v Porubě se sešlo asi tisíc pět set studentů a vyzývali k účasti na generální stávce 27. listopadu. Na ostravském náměstí Lidových milicí se shromáždilo asi pět tisíc studentů, kteří žádali svobodu projevu a politickou pluralitu. Jaromír Ponča, strojník z NHKG, vykřikoval protikomunistická hesla a byl zatčen.



Plzeň

Před plzeňskou lékařskou fakultou v Plzni se ve středu odpoledne 21. listopadu 1989 konala první velká demonstrace. Svoláni byli studenti všech plzeňských vysokých škol. Uvádí se, že přišlo až 3 tisíce lidí. Večer se pak veřejnost sešla poprvé na náměstí Republiky a od toho dne tam Plzeňané chodili demonstrovat každý den.



Karlovy Vary

Karlovarští gymnazisté svolali shromáždění ke kinu Čas. Nevěděli však, že na odpoledne je svolána také demonstrace k protějšímu obchodnímu domu Perla. „K jejich překvapení se tam již jedna manifestace konala. Podle svého scénáře každodenních setkání ji pořádali Jiří Kotek a Jan Horník u budovy tehdejší Perly. Zcela spontánně ji zahájil Jindra Konečný. Nejen studenti neměli ani tušení o demonstraci před Perlou, nýbrž i organizátoři této akce nevěděli o studentském působení,“ vzpomíná karlovarský historik a muzejník Jan Nedvěd. Gymnazisté se chtěli přidat k druhé demonstraci, cestu jim však zatarasil kordon Veřejné bezpečnosti. „Došlo k dohadování a dav u Perly začal skandovat „pusťte je!“ Nakonec příslušníci bezpečnosti studenty pustili,“ dodává Nedvěd.



Hradec Králové

Do Hradce Králové se zprávy o revoluci dostaly se zpožděním. V úterý 21. listopadu se studenti sešli u zimního stadionu, odkud se vydali ulicemi na tehdejší Žižkovo (dnes Velké) náměstí v historickém centru města. O revolučním dění v Praze věděli teprve od předchozího dne. Podle pamětníků se po několika metrech průvod změnil v několikatisícový dav. Studenti na náměstí četli zprávy o dění v Praze, mluvili o tom, proč stávkují a co chtějí. Lidé přicházeli s transparenty s hesly jako Havel na Hrad, Odejděte, Svobodné volby, Stranické pijavice pryč a nikdy více, Prior Hradec je s vámi.



Jihomoravský kraj

Na jižní Moravě pomalu rozbíhaly události sametové revoluce. V Břeclavi byla ten den večer vůbec první demonstrace. „Zúčastnit se jí mělo asi dvacet lidí, byla spíš taková nenápadná,“ vzpomínala historička Alena Káňová. Podobně to vypadalo i v Hustopečích na Břeclavsku, kde bylo 21. listopadu náměstí téměř prázdné.



Největší na jižní Moravě byla 21. listopadu 1989 demonstrace v Brně. Brňané, především studenti, se podruhé sešli na náměstí Svobody a v přilehlých ulicích. Tentokrát už bez obrněných vozů, které protest doprovázely ještě den před tím. Nad hlavami demonstrujících čněly kromě vlajek i transparenty s hesly jako Stalinovi pohrobci odstupte. Zatímco v první den protestů se ještě na některých univerzitách učilo, druhý den zely učebny prázdnotou. Podporu revoluci ten den vyslovily desítky brněnských podniků a institucí. V Brně bylo zastaveno trestní stíhání aktivisty nezávislých iniciativ Petra Cibulky.



Liberec

Stávka v divadle se změnila v okupační. StB instalovala na hlavní libereckou poštu kameru, která registrovala každého, kdo do divadla vešel. Na Benešově náměstí proběhla první demonstrace. Začaly besedy na školách a v továrnách.