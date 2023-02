Východočeši do zápasu půjdou po pěti výhrách v řadě, do kádru trenéra Tomáše Martince by se navíc mělo z marodky vrátit hned několik hráčů. V plném zápřahu už jsou Michael Gaspar, Radek Pilař, Marek Zachar a Oliver Okuliar.

A právě slovenský útočník byl mimo hru od začátku ledna a poslední duel odehrál právě proti Třinci. „Už je to opravdu dlouho, co jsem naposledy nastoupil, vlastně celý leden jsem nehrál. Hodně jsem se na návrat připravoval a víc se na to těším, než když jsem chodil stereotypně zápas od zápasu,“ říká Okuliar, jenž byl před zraněním ve velké formě.

A co od zápasu s hegemonem posledních sezon očekává? „Bude to určitě o prvním gólu. Když ho dají oni, tak se postaví do středního pásma a budou čekat, co my uděláme,“ přemítá mladý forvard.

S Oceláři se Lvi utkají tento týden hned dvakrát, už v pátek totiž zamíří do Werk arény. „Očekávám těžký duel na psychiku. Víme, že se hrajeo šest bodů, během týdne je máme dvakrát. Bude to velmi důležité a nikdo si nedaruje ani centimetr ledu, ale myslím, že máme bojovnější a urputnější tým,“ hecuje hradecký útočník.