Střelecky řádil kapitán Patrik Urban, penzum práce odvedla celá obrana, fantastičtí byli fanoušci. V osmifinálové sérii play off proti ústeckému Slovanu ale zazářil především vrchlabský gólman Denis Vacek, pro něhož jde o první vyřazovací boje v seniorském hokeji.

V osmifinálovém souboji s Ústím nad Labem byl Denis Vacek základním kamenem vrchlabského úspěchu. | Foto: Anton Martinec

Neodpočinul si ani minutu. Vrchlabský brankář Denis Vacek (21) odchytal v osmifinálové sérii play off druhé ligy proti Ústí nad Labem všech pět zápasů a v nich dohromady 301 minut a 12 vteřin na vrch.

Pro soupeře se stal postrachem. Výrazně se proti němu Severočeši prosadili pouze ve třetím utkání, které na domácím ledě vyhráli 6:5 po prodloužení. Jinak si vrchlabská jednička držela skvělé procento zákroků a stala se jedním z hrdinů celé série.

Vrchlabská opora Denis VacekZdroj: Anton MartinecNyní Vacka & spol. čeká soupeř z nejtěžších. Horalé ve čtvrtfinále vyzvou vítěze základní části z Letňan. Tedy soka, proti němuž v sezoně ze čtyř vzájemných duelů uhráli jeden chudý bod. Play off je však úplně jinou soutěží a po zisku ústeckého skalpu nemají hráči Stadionu sebemenší důvod nevěřit si také proti Letcům.

Ostatně potvrzují to i slova vrchlabského muže v masce, jenž si den před startem čtvrtfinálové série udělal čas a Krkonošskému deníku odpověděl na několik otázek.

Denisi, už jste vstřebal postupovou radost? Kolik času vám trenéři dali na oslavu?

Ano vstřebal, popravdě já jsem ani moc neslavil, jen na ledě a poté v kabině. Řekli jsme si, že budeme slavit do půlnoci a pak už se budeme soustředit na Letňany.

Vackova minutáž proti Ústí

1. zápas: 60:00 2:3

2. zápas: 60:00 4:3

3. zápas: 61:12 5:6p

4. zápas: 60:00 7:1

5. zápas: 60:00 4:2

Dvakrát jste doma dokázali zareagovat na venkovní porážku a pak soupeře vyřadili na jeho ledě. Co podle vás rozhodovalo osmifinálovou sérii?

Myslím si, že série byla otevřená od začátku až do konce, vyhrát mohl kdokoli. Ale zároveň bych řekl, že zlom přišel ve druhé třetině pátého zápasu. Kdyby tam soupeř odskočil na rozdíl dvou branek, asi by to bylo hodně těžké. Jenže my neinkasovali, naopak jsme branku sami vstřelili a do třetí třetiny šli za stavu 2:2. Pak už se štěstí přiklonilo na naší stranu, i když to nebylo jen o něm, šli jsme výkonem štěstíčku naproti.

Velkým dílem jste k postupu přispěl právě vy. Chválil vás i soupeř. Kam tento úspěch v kariéře řadíte a jak jste si sérii užil?

Sérii jsem si užil moc, tím spíš, že je to moje první play off v seniorském hokeji. Takže jsem rád, že jsme postoupili i kvůli našim fanouškům a celému městu, které si tohle zaslouží. Zatím to nějak nevnímám, na nějaké hodnocení přijde čas až po sezoně, teď se soustředím na další kolo, na dalšího soupeře.

Přesto, kdybyste si měl vybavit zákrok série, jaký by to byl?

Samozřejmě všechny zákroky jsou důležité, ale vyzdvihnu asi skok do prázdné branky v první třetině pátého zápasu. Ten se mi vybaví jako první a možná i některým z přítomných diváků.

Věrné vrchlabské publikumZdroj: Anton MartinecSérie proti Ústí se hrála před skvělými návštěvami. Jak jste si kulisu užíval a co říct k podpoře vrchlabských fanoušků, kterých i do Ústí jezdila spousta?

Naši fanoušci byli prostě skvělí. Ve všech zápasech byli hodně slyšet a moc nám v celé sérii pomohli. Tímto jim děkuji za celý náš tým, jak se říká, byli takovým naším šestým hráčem.

Hádám, že osmifinále pro vás skončilo vystoupením z autobusu a od té doby už hledíte vstříc další sérii. Co od ní očekáváte?

Přesně tak, v sobotu se nám podařilo zpečetit postup přes Ústí, ale jak jsem říkal, užili jsme si oslavy do půlnoci a pak už bylo hlavním tématem čtvrtfinále. Od souboje s týmem Letňan očekávám rychlý a tvrdý hokej na obou stranách.

Rozpis zápasů čtvrtfinálové série

22. března (18.00): HC Letci Letňany – HC Stadion Vrchlabí

24. března (18.00): HC Stadion Vrchlabí – HC Letci Letňany

26. března (14.30): HC Letci Letňany – HC Stadion Vrchlabí

28. března (18.00, případný): HC Stadion Vrchlabí – HC Letci Letňany

30. března (18.00, případný): HC Letci Letňany – HC Stadion Vrchlabí

V sezoně se vám proti Letňanům moc nedařilo. Sám jste odchytal tři ze čtyř zápasů, co vám o soupeři prozradily?

Ani bych neřekl, že se nám proti nim vyloženě nedařilo, ty zápasy byly vždycky vyrovnané, ale ve dvou z nich jsem dostal blbé góly krátce před koncem za vyrovnaného stavu. Tam se ta utkání rozhodovala. Jinak to byly vcelku vyrovnané souboje.

Přesto i do čtvrtfinále půjdete v roli papírového outsidera. Soupeř je navíc ambiciózní a myslí na postup. Může to pro vás být výhoda?

Myslím si, že to výhoda být může, nehrajeme pod takovým tlakem. Jdeme do každého zápasu naplno s pokorou a s tím, že chceme zvítězit. Proti Letňanům se pro nás v tomto ohledu nic nemění.

Trenér Tomáš Jirků se netajil, že na Ústí vás speciálně připravoval. Už vám prozradil vítězný plán i na dalšího soupeře?

Tak příprava samozřejmě byla velká, bylo hodně videa, musím smeknout před Tomášem, který tomu dává maximum. Všechno proběhlo opravdu na profi úrovni! A co bude platit na Letňany, to se nechme překvapit.

Denis Vacek krátce před startem zápasu s pořadovým číslem 4.Zdroj: Anton Martinec