Dobře to ví i útočník JAKUB LUŠTINEC (37), jenž patří mezi služebně nejstarší hráče Rodosu, když v klubu kroutí svou už sedmou sezonu. Nedávno laboroval se zraněním, nyní už je však zpátky na ledě a se svým týmem v sobotu vyrazí na led děčínských Medvědů k zápasu 38. kola.

Jakube, v sobotu vás čeká bitva na ledě Děčína. Jak rád do tamní veliké arény jezdíte a daří se vám v ní?

Upřímně nevím, jak se mi v ní daří, to bych se musel podívat do statistik (usmívá se). Ale obecně je tam větší kluziště a to mi vyhovuje. Hraje se mi tam dobře, rozhodně lépe než v malých arénách Letňan nebo Jablonce. Tam je to spíš takové umlácené.

Ve čtvrtek a pátek jste odpočívali, ale před tím naopak hráli čtyři duely ob den. Jak se vám na led vracelo po zranění?

Tak první tréninky po návratu pro mě byly hodně náročné a stejně blbě jsem se cítil i v prvním zápase. Ono chvilku trvá než se člověk dostane do zápasového tempa. Zas tolik utkání jsem ale nevynechal, tak to šlo docela rychle. Měl jsem i výhodu, že se teď hodně hrálo. Uvidíme dál, jak to bude s fyzičkou. Nejen u mě, ale i u dalších kluků se teď ukáže, jak kdo potrénoval. Máme nabitý program, ačkoliv řadě z nás to nevadí, ba naopak.

Prozraďte, jak vám při zranění bylo a jak jste snášel, když jste zápasy musel sledovat z druhé strany mantinelu.

No cítil jsem se na prd. Začátky pro mě byly hrozné, nemohl jsem ani pořádně spát, šlo o nepříjemné zranění. A co si budeme povídat, sledovat zápasy svého mužstva mimo střídačku, to pro sportovce nikdy není ideální. Ať už jsi doma u onlajnů nebo v hale mezi diváky, není to dobrý. Pořád chceš pomoci na ledě a přitom víš, že to nejde.

Rodos drží třetí příčku. To ale není pozice, ze které byste chtěli vlétnout do play off, mám pravdu?

Přesně tak. My bychom samozřejmě chtěli základní část vyhrát, byl tak nastaven náš plán a bylo to i přání šéfa klubu, které jsme chtěli a stále chceme splnit. Pořád ještě není konec, vše se může změnit, i naši soupeři mohou chytit nepříjemnou sérii. Navíc mnoho bodů neztrácíme. V každém případě uděláme vše pro to, abychom play off začínali doma před svými fanoušky a nemuseli hned na úvod někam jezdit.

Myslíte tedy, že ještě existuje naděje na vítězství v základní části? Soutěž je vyrovnaná a každý může s každým ztratit, takže i vedoucí Letňany.

Jak říkám, naděje umírá poslední. Uděláme pro to maximum. Pokud bychom ve zbylých zápasech hráli tak, jako posledně proti Hronovu, třeba se k nám štěstí přikloní.

Ve středu jste doma porazili Hronov 7:5 a podle řady příznivců Rodosu šlo o jeden z nejlepších zápasů v sezoně. Viděl jste to podobně?

Určitě jo. Něco jsme si před utkáním řekli. Byla tam po dvou porážkách slova, že takhle to dál nejde. Hlavně v Jablonci jsme nehráli vůbec dobře. Myslím, že si to vzal každý z nás k srdci. Začalo se zhurta, víc jsme se tlačili do branky, bylo znát, že ten Jablonec chceme odčinit.

Mohl to být také vzkaz fanouškům, ale i soupeřům, že váš tým před play off nabírá tu nejlepší možnou formu?

Já doufám, že jo. Uvidíme teď, jak to bude vypadat v Děčíně, zda to nebyl jen nějaký záchvěv. Věřím ale, že ne. Věřím, že teď máme všichni v hlavě, jak zápas s Hronovem vypadal, jak nás bavil a jak se makalo. Budeme chtít podobné vzkazy fanouškům i soupeřům posílat dál. Musíme úplně stejně makat i v příštích duelech, prostě nic nevypustit.

Bylo pro vás velkou motivací Hronov porazit? Předchozí čtyři souboje jste s nimi prohráli.

Určitě. Nikdo nechce s někým pořád dokola prohrávat. Nepříjemné ty porážky pro nás byly i na psychiku, snad jsme to nějak pobrali a teď opravdu všichni o to víc chtěli vyhrát. Škoda toho závěru, kde jsme dvakrát zbytečně inkasovali, ale na druhou stranu už to byla jen kosmetická úprava skóre.

V sezoně vám někdy dělaly problémy mladé sestavy soupeřů a jejich agresivní a bruslivý styl. Přivítal jste krok šéfa klubu Vasila Teodoridise, jenž váš tým okysličil mladými puškami Lukášem Kučerou a Jardou Dvořákem?

No já to řeknu asi takhle: pro mě jsou všichni protihráči mladí (směje se). Žene se to, hokej mi přijde rok od roku rychlejší. Teď se navíc jednu celou sezonu nehrálo a je to i na mě znát. Nevím,, zda a jak se mladí kluci udržovali, ale pro nás je dobře, že se povedlo tým omladit. Právě mladí kluci teď musí trhat trubky, bourat to tam, my starší už to moc neojezdíme. Je super, že Lukáše s Jardou máme a věřím, že nám v závěru sezony ještě hodně pomohou.

V Pekingu začala olympiáda. Jak velkým jste fanouškem zimních sportů a co zatím říkáte na výkony hokejové reprezentace?

Zimní sporty já mám rád, celá rodina lyžujeme, takže i olympiádu samozřejmě sleduji. No a pokud jde o náš hokejový nároďák, pak jsou pocity takové rozpačité. Nejdřív porážka od Dánů, teď vydřená výhra nad Švýcary. Mě spíš dneska překvapily naše holky. Proti USA se soupeřek nezalekly a byla to paráda. Kdyby takhle hráli chlapi, bylo by to dobrý.