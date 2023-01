Chalupa na východě Čech působil v letech 2018 až 2020 a hlavně druhá sezona pro něj byla zlomová, když se mu dařilo především v Lize mistrů, kde svými výkony zaujal. Ve dvanácti zápasech zaznamenal pět branek a dvě asistence a Hradci pomohl až do finále. Hlavně díky tomu si ho vyhlédlo Chicago Blackhawks a přišlo překvapivé stěhování za moře.

V Americe se však prosadit Chalupa nedokázal, proto se vrátil zpět do Česka. V letošní sezoně oblékal už tři dresy různých celků. Sezonu začal v Karlových Varech, odkud se přesunul do Litvínova. Poslední tři zápasy odehrál zase za prvoligovou Slavii.

Časté změny značí, že sezona rychlonohému hokejistovi moc nevychází, což potvrzují i čísla. Chalupa zatím v extralize nasbíral pouhé dva body za branku a asistenci. I tak po něm Mountfield sáhl, vedení totiž věří, že by obnovená spolupráce ve známém prostředí mohla dobře fungovat.

Do Hradce míří Karlovy Vary, přeruší Lvi sérii proher?

„Naše marodka se, bohužel, nelepší, a tak jsme nutně potřebovali přivést někoho, kdo může ihned naskočit do zápasu. Na českém extraligovém trhu nejsou v současné chvíli téměř žádní hráči, za které není požadována hráčská kompenzace. Když se objevila možnost získat Matěje bez hráčské náhrady, dohodli jsme se s Litvínovem na jeho hostování,“ řekl pro klubový web generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček a dodal: „Matěj neprožívá dobrou sezonu, ale jde do známého prostředí, kde prožil své prozatím nejpovedenější hokejové období, a my doufáme, že se mu zde povede restart. Na dalším doplnění kádru zároveň intenzivně pracujeme.“



Chalupa s největší pravděpodobností naskočí už do dnešního mače proti Karlovým Varům. Trenér Tomáš Martinec však musí řešit další nepříjemnost. Na marodku totiž přibyl obránce Grahame McCormack, jenž je nemocný. Úterní duel v ČPP aréně startuje tradičně v 18 hodin.