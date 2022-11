Lvi se na jihu budou muset vypořádat také s navrátilci Poslední dvě utkání před reprezentační přestávkou odehrají hokejisté Hradce Králové. Nejprve se zítra od 17.30 představí na ledě českobudějovického Motoru. V neděli pak hostí Kometu Brno (16.00). Východočeši na jih míří po neuvěřitelném obratu v posledním utkání proti Kladnu. S Rytíři v úterý ještě tři a půl minuty před koncem základní hrací hry prohrávali 4:7. Nakonec po stíhací jízdě a vyrovnání v poslední vteřině vyhráli 8:7 po prodloužení. „Jsme rádi za dva body, ale upletli jsme, jak se říká, z ničeho bič, a musíme si toho hodně vysvětlit. Takhle by to dál nešlo,“ přemítá hradecký útočník Jakub Lev. I Motor prožil zajímavou přestřelku. Na ledě do té chvíle posledního Litvínova však padl 4:6. První vzájemný letošní duel obou soků skončil výhrou Mountfieldu 3:1. Ale pozor! Budějovice dnes ohlásily velký návrat, když do konce sezony podepsal smlouvu držitel bronzu z mistrovství světa, zkušený útočník Michal Vondrka a naskočit by měl už do pátečního mače. A to není vše. Po zranění se do sestavy vrací i kapitán Jihočechů Michal Gulaš. Na svěřence trenéra Tomáše Martince tak čeká velká zkouška.

Marku, byl jste pozván do reprezentace, co pro vás nominace na Karjalu znamená?

Byl jsem určitě překvapený, že pozvánka přišla, ale jsem za to nesmírně rád a strašně moc se těším.

Minulý rok jste za národní tým odehrál dva přátelské zápasy proti Rakousku, tentokrát je to na prestižní turnaj Euro Hockey Tour, je to pro vás cennější?

Určitě ano. Karjala je kvalitní turnaj a já už se ho nemohu dočkat.

Neskutečná divočina v Hradci! Diváci viděli patnáct gólů a zmrtvýchvstání Lvů

Jak jste se o pozvánce dozvěděl?

Už včera mi volal pan Kmoníček a oznámil mi nominaci. Dneska se to potvrdilo.

Od srazu národního týmu vás dělí ještě dva extraligové zápasy. Vy jste v minulém kole po neskutečné přestřelce nakonec porazili Kladno 8:7 po prodloužení. Zažil jste někdy podobnou divočinu?

Abych řekl pravdu, tohle asi ne. Trochu mi to připomíná zápas z před dvou let, kdy jsem byl ještě v Liberci a po prodloužení jsme porazili Spartu taky 8:7. Ale teď jsme vyrovnali vteřinu před koncem, a to jsem opravdu nikdy nezažil.

Vy jste během úvodních 37 vteřin dali dvě branky, první třetina skončila však 3:3, druhá se vám absolutně nepovedla a ve třetí třetině jste předvedli neskutečnou stíhací jízdu, jak jste to viděl vy?Myslím, že jsme do utkání vstoupili dobře, dali jsme dva rychlé góly. Poté jsme si však začali myslet, že to půjde samo, což nás srazilo a Kladno dalo góly. Druhá třetina byla naprosto hrozná, myslím, že nejhorší, kterou jsme kdy odehráli. Naštěstí v té závěrečné jsme se trochu nakopli, věřili jsme, že duel otočíme a jsem rád, že to vyšlo.

V pátek vás čeká duel na ledě Českých Budějovic, co od soupeře očekáváte?

Víme, že Budějky mají šikovné hráče, proto musíme hrát v pěti lidech a nebýt zbytečně vylučováni, protože mají výborné přesilovky. Když budeme dělat to, co máme a budeme hrát to svoje, tak si myslím, že máme obrovskou šanci uspět a přivést tři body.

Budějovice dnes oznámily, že se vrací čtyřicátník Michal Vondrka, je to komplikace?

Vondrc je neskutečný hráč. Pro ně je to výhoda, ale my mu nebudeme chtít dát kousek ledu. Musíme ho dohrávat a trošičku mu to znepříjemnit, aby nemohl vymýšlet ty svoje přihrávky.

Nominace na Karjalu v Českých Budějovicích a Turku (10.-13. listopadu):



Brankáři: Aleš Stezka (Vítkovice; 1 zápas), Roman Will (Pardubice; 15), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.; 9)

Obránci: Tomáš Dvořák (10 zápasů/0 branek), Jan Košťálek (oba Pardubice; 9/2), Martin Jandus (0), David Němeček (oba Sparta Praha; 11/0), Tomáš Kundrátek (90/11), Jan Ščotka (oba Kometa Brno; 32/1), Dominik Mašín (Ilves Tampere/Fin.; 12/0), Vojtěch Mozík (Rögle/Švéd.; 51/4), David Sklenička (Brynäs/Švéd.; 77/5), Libor Zábranský mladší (Jukurit Mikkeli/Fin.; 6/0)

Útočníci: Ondřej Beránek (24/2), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 24/7), Jiří Smejkal (42/6), Hynek Zohorna (oba Oskarshamn/Švéd.; 63/8), Luboš Horký (Kometa Brno; 5/1), Adam Musil (Pardubice; 21/2), Petr Kodýtek (Plzeň; 23/2), Pavel Kousal (Mladá Boleslav; 10/1), David Vitouch (Sparta Praha; 0), Marek Zachar (Hradec Králové; 2/0), Patrik Zdráhal (Litvínov; 21/4), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 176/48), Filip Chlapík (11/1), Michael Špaček (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 35/4), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 44/7).