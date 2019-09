Patří mezi svérázné trenéry a v novém působišti se Aleš Půlpán pokouší svou povahou „nakazit“ i své svěřence. Už loni se mu to podařilo. Tým pod jeho vedením dokráčel k titulu krajského přeborníka a následně si v kvalifikaci o druhou ligu zajistil postup.

Dlouho se oddíl z Jičínska rozhodoval, zda voucher na vstupenku do celostátní soutěže využít. I mezi fanoušky se spekulovalo, zda půjde o dobrý krok, zda to klub finančně a hráčsky utáhne. Odpověď ukáží nejbližší dny, ale třeba už i slova ambiciózního kouče.

Nová Paka jde do druhé ligy v roli nováčka. Už přípravné období ale naznačilo, že za otloukánky byste v nové soutěži rozhodně být nemuseli. Co vy na to?

Připravovali jsme si mančaft tak, abychom za otloukánka rozhodně nebyli. Samozřejmě ale víme, že to bude hodně těžké. Už v přípravě byly všechny zápasy strašně vyrovnané. Já si myslím, že máme mužstvo, které má charakter. Během krátké doby se v něm vytvořila výborná parta a máme na čem stavět.

Vy jste na střídačku Nové Paky přišel už před minulou sezonou. Zdá se, že se pro vás vše vyvíjí ideálně. Máte podobný pocit?

Moje manželka vždycky říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. Já tomu nejprve nevěřil, ale teď mohu říct, že v Pace jsem maximálně spokojen. Je tu výborné zázemí, výborné vedení klubu. Jsem sice pořád ještě trošku zahořklý po tom odchodu z Trutnova, ale opravdu všechno zlé je k něčemu dobré. Jsem spokojený.

V přípravě jste odehráli rekordní počet zápasů. Co vám měření sil s druholigovými soupeři ukázalo?

Ukázalo nám, že jsme konkurenceschopní a že můžeme porazit kohokoliv. Nemusíme mít strach a nějaký ten nováčkovský respekt.

Vy jste hned na úvod přivítali doma Trutnov. Neušklíbl jste se trochu, když jste se někdy před měsícem los dozvěděl?

Ne, upřímně ne. Já jsem za to byl i rád. Je to tady kousek. Možná to tak brali lidi, ale já ten zápas nějak speciálně nebral. Snažím se připravit tým na každého soupeře stejně. Trutnov má velice kvalitní mančaft, nastoupili jsme proti němu s respektem, ale taky s tím, že chceme vyhrát.

Vy v sezoně odehrajete hned 15 (!) východočeských derby. Nepřijde vám, že ten počet vzájemných utkání je až příliš vysoký?

Vysoký počet vzájemných duelů to rozhodně je. Škoda, že nezůstal ten systém z minulého roku, kdy to bylo lepší. Na druhou stranu tady lidi mají kvalitní soutěž, k soupeřům to mají kousek a mohou vidět zápasy na úrovni. Je to sice takové play off, když hrajete vícekrát proti sobě, ale myslím, že by to pro diváky atraktivní být mohlo.

Jedním z tahounů Nové Paky bude váš syn. Jak dlouho vám trvalo než jste jej k působení v Bruslařském klubu přemluvil?

Tak my těch tahounů máme v Nové Pace určitě víc. Pokud jde ale o mé kluky, pak mohu říct, že jsem je nepřemlouval takřka vůbec. Jen jsem jim dal nabídku a oni ji přijali s tím, že krev není voda a oba za mnou šli. Jsem za to rád.

Věříte, že Nová Paka vezme novou soutěž za svou a město bude hokejem žít?

Já doufám, že ano. Už loni, když jsme začínali, tak v Pace na zimák chodilo 30 diváků. Končili jsme na čtyřech stovkách. Bylo to super. Lidé tu hokejem žijou, mužstvo se i zásluhou fanoušků zvedlo. O hokeji se tu mluví. My jim máme co nabídnout a věřím, že společně budeme v sezoně na obou stranách mantinelu spokojení.