Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): „Věděli jsme, že nás v Kadani nebude čekat nic jednoduchého, což se také potvrdilo. Jsme rádi, že jsme nakonec uhráli tři body, i když by zápasu asi slušela remíza. Domácí bojovali a podle mého by si i ten bod zasloužili. Nám se naštěstí podařilo proměnit dvě přesilové hry, což utkání nakonec rozhodlo. Přejeme domácím, aby se jim začalo dařit, stejně tak i nám.“

Vladimír Růžička (SK Trhači Kadaň): „Bylo to podobné jako poslední zápas, který jsme naposledy sehráli na domácí půdě. Do třetí třetiny jsme hráli poměrně slušně. V závěrečné dvacetiminutovce jsme bohužel obdrželi trest, kdy jsme vyhodili kotouč mimo kluziště. Bránili jsme tak ve třech a vteřinu před koncem jednoho z trestů jsme inkasovali branku, pak jsme zkusili hrát vabank. Vrchlabí má zkušenější hráče, čehož využilo například když nás přečíslilo a dalo gól na 4:2. Tím ten zápas pro nás prakticky skončil.“

O výsledku utkání rozhodl nástup obou mužstev do závěrečné periody. Domácí hned zkraje zamířili dvakrát na trestnou lavici a dvojnásobnou přesilovku Stadion využil přesnou ranou Linharta. Dvě přesilovky soupeře poté přežili hosté, a když v čase 56:49 Trhači úplně zapomněli na najíždějícího Kučeru, byla z toho přesná přihrávka Jelínka a přesné zakončení čerstvé vrchlabské posily.

Střelecký účet zápasu rozepsal v čase 4:34 domácí Mežnar, jenž střelou z pravé strany prostřelil gólmana Štěpánka a poslal outsidera do vedení 1:0. Hosté si na vyrovnání museli počkat až do 16. minuty. V té se před brankou při skrumáži nejlépe zorientoval Kaut a procpal puk za záda brankáře Trifonova.

Svěřenci trenérského dua Hlaváč – Koudelka se po čtyřech kolech usadili na druhém místě tabulky, v sobotu je ale čeká zatím nejtěžší prověrka, do DD Elektromont arény dorazí jihlavská Dukla.

