Zranili se ve stejném zápase. Na konci února na ledě Brna. Oba si přetrhali vazy v koleně. Ale pak už byl jejich osud rozdílný.

Petr Koukal odehrál za Hradec na konci sezony zápasy play off právě proti Kometě. Michal Dragoun byl brzy operován a v sestavě se už neobjevil. Podobně se liší i jejich současný stav. Zatímco Dragoun trénuje s týmem na ledě, Koukal rehabilituje po operaci.

Jaká bude budoucnost klíčových útočníků?

Případ Koukal

Městem letí zprávy o možném konci mistra světa v Mountfieldu. V půlce srpna mu bude sedmatřicet. Je jisté, že nestihne začátek sezony.

„Není to levný hráč,“ připustí šéf klub Miroslav Schön. „Jeho dlouhá absence není příjemná, navíc je finančně náročná,“ uzná.

Znamená to tedy rozchod s elitním středním útočníkem? V tuto chvíli ne.

„Rehabilitace běží podle plánu a je důležité, že nemá žádné problémy. Chtěl bych ho v týmu,“ má jasno kouč Tomáš Martinec.

To se klidně může stát. „Věříme, že odehraje tři čtvrtiny základní části,“ tvrdí Schön. To by znamenalo naskočit někdy na konci října.

Přes tuto víru se však řeší vztah hráče s klubem. Mountfield chce mít pojistky pro případ, že by měl Koukal problémy. „Ošetříme, kdyby nebyl schopen podávat výkony, které očekáváme,“ objasňuje Schön.

Každopádně Koukalovo koleno vypadá dobře, lékaři opravili i starý problém z angažmá v Rusku.

Případ Dragoun

Defenzivní specialista a bojovník šel na operaci narozdíl od Koukala prakticky hned. Naděje na návrat na led totiž neměl žádnou. Proto je nyní v procesu návratu do hry mnohem dál.

Absolvoval už přípravu na suchu. „Ale vůbec neběhal ani neskákal,“ upřesňuje trenér Martinec.

V úterý pak vyjel s mužstvem na led. „Operace se naštěstí povedla, ale na druhou stranu, v mém věku není sranda do toho skočit zase zpátky. Cítím, jak koleno ještě není připraveno na takovou zátěž,“ upozorňuje Dragoun, že musí poslouchat tělo. „Koleno reaguje trochu jinak. Mám tam velkou ortézu, takže koleno není tak ohebný, jak bývávalo. Nic neuspěchám, to vím,“ vykládá.

To je dobrý plán, Hradec oba matadory potřebuje.

Jako v repre: Smoleňák má „C“

Hokejový Hradec má nového kapitána - a to s velmi zajímavou minulostí. Vždyť útočník Radek Smoleňák, jenž bude váženou funkci vykonávat v blížící se extraligové sezoně, nosil písmeno „C“ na dresu i v národním mužstvu.

„Samozřejmě mě potěšilo, že jsem se stal kapitánem týmu. Když se podívám na kapitány, kteří byli v Mountfieldu přede mnou - Jirka Šimánek, Jarda Bednář, Petr Koukal nebo Domino Graňák - tak všechno to byli nebo jsou vynikající hokejisté. Vážím si jich za to, jací jsou,“ řekl dvaatřicetiletý forvard klubovému webu. „To, že jsem v takové společnosti, mi samozřejmě udělalo radost. Zároveň myslím a doufám, že budu na ledě i v kabině pořád stejný. Byla by chyba se najednou měnit a dělat něco jiného, než jsem doposud dělal. Je to čest, ale taky trochu závazek.“

Jeho asistenty budou odchovanec Radovan Pavlík a letní posila Rudolf Červený.