Vrchlabští hokejisté vstoupili do play off druhé ligy těsnou porážkou. Na ústeckém ledě nejprve dohnali dvoubrankovou ztrátu, nakonec se ale před favoritem museli sklonit. Druhý zápas série se hraje v pondělí od 18 hodin na ledě Stadionu.

Nástup hokejistů Ústí nad Labem do čtvrtfinálové série proti Vrchlabí | Video: Daniel Brzák

Skóre ústecké snahy o návrat do Chance ligy otevřel v první třetině Jaroslav Roubík, když pak po 24 minutách urputného boje zvyšoval na 2:0 tečí Drtinovy střely Martin Bláha zdálo se, že Ústečtí míří za prvním bodem v sérii.

Vzápětí však přišlo snížení hostů, a když ve 45. minutě domácí doslova zahodili brejk tří proti jedinému obránci, přišel zasloužený trest v podobě srovnání z hole Jana Hlaváče. Celek z Podkrkonoší měl ve třetí třetině více ze hry, Slovan však držel spolehlivý brankář Cikánek. Ústí vysvobodil z mizérie až čtyři minuty před koncem druhou brankou v zápase Martin Bláha, závěr duelu už si svěřenci Jana Čalouna a Martina Štěpánka zkušeně pohlídali a Vrchlabí ani nepustili k odvolání brankáře.

ZÁVĚR UTKÁNÍ: ÚSTÍ NAKONEC URVALO VÝHRU 3:2.

Zdroj: Daniel Brzák

"Byl to těžký zápas, první domácí proti kvalitnímu soupeři, který nám nic nedaroval. Takové zápasy v play-off zkrátka jsou," načal hodnocení asistent ústeckého kouče Martin Štěpánek. "V závěru se to otočilo na naší stranu a pak už jsme to ubránili. Jsme spokojení, jedeme do Vrchlabí s vedením v sérii 1:0," dodal mistr světa z roku 2000.

Čtvrtfinále západní skupiny pokračuje v pondělí ve Vrchlabí, ve středu je na programu třetí utkání znovu na ledě Slovanu. Hraje se na tři vítězné zápasy, případné další duely by se hrály 17. a 19. března.

FANOUŠCI VRCHLABÍ SLAVILI I PŘESTO, ŽE JEJICH TÝM ZÁPAS PROHRÁL

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Hokej, 2. liga západ, čtvrtfinále, 1. zápas:

Slovan Ústí nad Labem - Stadion Vrchlabí 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Roubík (Tůma, Drtina), 24. Bláha (Drtina), 56. Bláha (Roubík, Drtina) – 28. Chrtek (Urban, Hlaváč), 46. Hlaváč (Fiala)

Rozhodčí: Barek, Valda - Janíček, Jurak. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 37:24. Diváci: 1 441.

Stav série: 1:0.

HC Slovan Ústí nad Labem: Cikánek (Stahl) – Drtina (A), Vacík, Trefný (C), Záruba, Funk, Šefl, Bartoš – Bláha M., Roubík, Tůma (A) – Kordule, Costa, Kuchynka – Horký, Smola, Berčík – Damašek, Daniel

HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – Horáček, Duran, Fiala, Kozák, Kynčl, Bendík (A), Pelda, Perička – Bláha T. (A), Moník, Cerman, Chalupa, Krsek, Hlaváč, Tatar, Chrtek, Šlaicher, Urban (C)