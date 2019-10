HC Draci Bílina - HC Rodos Dvůr Králové nad Labem 4:6 (2:0, 1:5, 1:1)

Fakta – branky a asistence: 3. Běhula (Procházka, Šimeček), 16. Kanický (Řepík, Eliáš), 31. Šimeček (Procházka), 45. Šimeček (Procházka) – 24. Fořt (Tondr, Mocek), 27. Dušek (Hoskovec, Valašek), 31. Brokeš (Mocek), 39. Ježek (Luštinec, Brokeš), 39. Dušek, 55. Karlík (Půhoný, Hoskovec). Rozhodčí: Hlinka – Goltsch, Sýkora. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 90. Dvůr: Čáp – Mocek, M. Tondr, Karlík, Matějíček, Petira, Franc – Brokeš, Hrazdira, Fořt – Valášek, J. Ježek, Luštinec – Půhoný, Hoskovec, Dušek – Sedláček, Šedivý.

Jiří Malinský, trenér Dvora: „Jsem rád, že jsme mohli odjet domů spokojeni. Od druhé části se nám dařilo hrát hokej, který bychom chtěli hrát. Mělo to šťávu. Ze spousty střel pramenily šance a góly. V první třetině nás ale soupeř přehrával, od nás to nebylo ono. Možná se na tom podepsala dlouhá cesta či užší kluziště. Pak už to byl od kluků zodpovědný výkon, jemuž nechyběla obětavost.“

Hosté se ideálně naladili na sobotní derby, které je od 18h čeká v Trutnově. Nová Paka jede do Jablonce, Vrchlabí cestuje do Děčína.