Oba zástupci Královéhradeckého kraje mají momentálně své jisté. Podkrkonošský celek dohraje základní fázi sezony na šesté pozici a z ní vkročí už tuto sobotu do nadstavbové skupiny A. V ní si místenku zajistilo osm nejlepších mužstev soutěže a právě tato osmička zároveň získala jistotu účasti v play off.

Kdo s koho!? Po zaváhání lídra se dnes o první příčku poperou Spartak s Bruslaři

Nyní se spolu elita popasuje o co nejlepší výchozí pozice pro vyřazovací boje. Hrát se bude především o šest příček znamenajících přímý postup do čtvrtfinále. Nejblíž k němu mají s náskokem ambiciózní Letňany, klíčovou šestou příčku budou hájit horalé.

Devátý až šestnáctý tým základní části budou v nadstavbě bojovat o dvě postupová místa do předkola play off. Zároveň půjde o to, kdo skončí poslední a zbyde na něj holý boj o udržení se ve druhé lize. Právě na šestnácté pozici je momentálně Hronov.

Program 30. kola – 18.00: Benátky nad Jizerou – Vrchlabí, Letňany – Hronov, Tábor – Příbram, Mostečtí Lvi – Chomutov, Písek – Kobra Praha, Klatovy – Cheb, Děčín – Jablonec nad Nisou. 19.30: Řisuty – Ústí nad Labem.

Aktuální tabulka II. ligy Západ

1. Letňany 29 25 0 2 2 146:62 77

2. Tábor 29 19 4 0 6 161:72 65

3. Příbram 29 21 1 0 7 141:78 65

4. Chomutov 29 20 1 2 6 160:90 64

5. Ústí nad Labem 29 19 1 2 7 123:76 61

6. Vrchlabí 29 17 0 3 9 116:84 54

7. Kobra Praha 29 15 1 0 13 86:94 47

8. Mostečtí Lvi 29 13 2 1 13 113:125 44

________________________________

9. Benátky n. J. 29 11 3 1 14 103:108 40

10. Cheb 29 11 3 1 14 83:105 40

11. Písek 29 10 3 2 14 92:111 38

12. Děčín 29 9 1 3 16 98:112 32

13. Řisuty 29 7 0 1 21 95:161 22

14. Jablonec n. J. 29 5 1 2 21 82:159 19

15. Klatovy 29 5 0 0 24 66:117 15

16. Hronov 29 3 1 2 23 79:190 13

Vrchlabský program v nadstavbě A

14. 01. Kobra Praha – Vrchlabí

18. 01. Vrchlabí – Ústí nad Labem

21. 01. Letňany – Vrchlabí

25. 01. Chomutov – Vrchlabí

28. 01. Vrchlabí – Příbram

01. 02. Mostečtí Lvi – Vrchlabí

04. 02. Vrchlabí – Tábor

08. 02. Ústí nad Labem – Vrchlabí

11. 02. Vrchlabí – Letňany

15. 02. Vrchlabí – Chomutov

18. 02. Příbram – Vrchlabí

22. 02. Vrchlabí – Mostečtí Lvi

25. 02. Tábor – Vrchlabí

01. 03. Vrchlabí – Kobra Praha

Hronovský program v nadstavbě B