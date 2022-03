Hokejisté Dvora Králové nad Labem ve finále play off druhé ligy zůstávají na dvou výhrách. Za stavu 2:1 na zápasy nezvládli dovést do úspěšného konce utkání s pořadovým číslem 4, když soupeři z Letňan podlehli 2:3 po prodloužení.

Smutný hrdina play off. Teodoridis při zápasech hází mobilem, týmu však věří

Play off druhé ligy, 4. zápas

Dvůr Králové nad Labem - Letňany 2:3pp

Dvoráci před znovu rekordní návštěvou odehrávali proti vítězi základní části skupiny Sever další skvělou partii. Během ní byli aktivnějším mužstvem, leč stačilo to pouze na nerozhodný stav po šedesáti odehraných minutách.

Dvůr Králové nad Labem - LetňanyZdroj: Miloslav KnapPo bezbrankové úvodní třetině duel gradoval v prostřední části, ve které Rodos soupeře jasně přehrával a vytvořil si nespočet brankových příležitostí. Využít však dokázal pouze dvě, když se dvakrát v blízkosti brankoviště prosadil Jan Dvořák. Ke smůle domácích se jednou trefili také hosté a tak si Dvoráci do závěrečné periody nesli pouze hubený náskok 2:1.

Na chabou produktivitu svěřenci trenéra Zörklera doplatili ve třetí dvacetiminutovce. Opět měli šance na rozhodnutí, místo toho inkasovali z hole Kropáčka a dílo zkázy dokonal ve druhé minutě prodloužení Kastner.

Za stavu 2:2 se nyní série vrací na pražský led, kde budou Letci ve čtvrtek od 18.00 usilovat o dokonalý obrat z 0:2 na 3:2. Tak jako tak se bude hrát ještě jednou také na dvorském ledě. Šesté utkání se pod Hankovým domem uskuteční v sobotu od 17 hodin.

Pardubice měly neskutečný pech a devět vteřin před koncem je zařízl Pech

Fakta – branky a nahrávky: 27. Jan Dvořák (Bláha, Vašíček), 39. Jan Dvořák (Kučera, Bláha) – 37. Zedek (Hrala, Pejchal), 45. Kropáček (Kellerstein, Hlaváč), 62. Kastner (Hlaváč, Pejchal). Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Juránek, Všetečka. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 902. Třetiny: 0:0, 2:1, 0:1 – 0:1. Stav série: 2:2.

Radost hráčů a fanoušků Rodosu po jedné ze dvou vstřelených branek.Zdroj: Miloslav Knap

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil – M. Tondr, Matějíček, Petira, Muška, Vašíček, Voňka – M. Procházka, J. Ježek, Luštinec – Půhoný, Valášek, Dušek – Jan Dvořák, Bláha, Kučera – Havlas. HC Letci Letňany: Kopřiva – Potěkhin, Straka, Hanuš, T. Pejchal, Zedek, Chalupa, Fiala – Kellerstein, Turek, Hlaváč – Vacín, D. Řepík, Arnošt – Kropáček, Hozák, Hrala – Smola, L. Kastner, A. Půlpán – Hasil.

Zbylé finálové série II. ligy – skupina JIH: Příbram – Tábor 3:6 (1020 diváků), stav série: 1:3. Skupina VÝCHOD: Opava – Nový Jičín 4:6 (652 diváků), konečný stav série: 0:4.

Ohlasy trenérů

Jiří Zörkler, HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Utkání se mi hodnotí těžce, protože si troufnu říct, že jsme jej měli v normální hrací době vyhrát. Byli jsme lepším týmem, bohužel se raduje šťastnější soupeř. Kluci hráli dobře, bojovali a hlavně ve druhé třetině jsme měli soupeře na lopatě. Po našich šancích jsme si do šaten mohli nést vedení 4:0, místo toho soupeř srovnal a my poté vedli pouze 2:1. Bohužel se v play off potýkáme s chabou koncovkou. Dáváme málo branek a při vlastním vedení nejsme schopni soupeři odskočit. Dnes nás za to hosté potrestali, bohužel.“