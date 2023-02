Kohouti v Krkonoších sesazeni z druhé příčky. Dvakrát skóroval kapitán Urban

Utkání, jímž se zavírala první polovina nadstavbové části, bylo pro oba celky důležité. Domácí se mohli výhrou posunout na druhou příčku v tabulce, Východočeši zase usilovali o navýšení náskoku před sedmou pražskou Kobrou.

Ač první i poslední gól zápasu vsítili hosté z Vrchlabí, radovali se nakonec ze zaslouženého vítězství Piráti, kteří tak vyhráli i třetí vzájemný souboj v sezoně. Nutno dodat, že i k tomuto střetnutí odjížděl Stadion bez řady opor, sestavu tak doplnili nadějní junioři.

II. liga Západ, část vítězů - dohrávka 4. kola

Chomutov - Vrchlabí 5:3

Úvodní perioda nabídla jedinou změnu ve skóre. Nastala v 9. minutě, kdy hráli hosté svou první přesilovku. Nejprve přežili soupeřův brejk, v čase 8:17 ale napřáhl od modré Urban a první rána kapitána byla nabitá – 0:1.

logo HC Stadion VrchlabíZdroj: denik.czTaké Chomutovští měli své šance, puk za záda Vacka však ani jednou neprocpali. Co se jim ale nepovedlo v třetině první, přišlo po přestávce. A to hned několikanásobně.

Už po necelých třech minutách ukončil ostřelování vrchlabské branky Koblížek, o deset minut později otáčel stav při přečíslení dvou na jednoho Chrpa – 2:1.

Na tuto trefu ještě dokázal zareagovat svým druhým gólem v zápase Urban, v závěru prostřední dvacetiminutovky si ale hosté hned dvakrát nešťastně ztečovali puk za vlastní brankovou čáru a rázem si domácí nesli do šaten dvoubrankový náskok.

Štika play off nepolevuje, vyšlápla si i na Kohouty. V derby uspěl Nový Bydžov

Ve třetí periodě se hosté snažili o návrat do utkání, ani tentokrát jim ale štěstí nepřálo. Kozák s Chrtkem mířili do tyčí a na obou stranách padlo po jedné brance. Nejprve zvýšil na 5:2 Matai, jako poslední si v krásné kulise vytvořené sedmnácti stovkami diváků vzal slovo Moník, jenž přesilovou hru využil po pouhých sedmi vteřinách.

Horalé tak z prvního zápasu na severočeském tripu odešli poraženi, po přespání v Chomutově je čeká další bitva v aréně nedalekého Ústí nad Labem.

Fakta - branky a nahrávky: 23. Koblížek (Vrhel, Zajíček), 33. Chrpa (Hübl, Matai), 37. Chlouba (Němec, Havel), 40. Chlouba (Mála), 43. Matai (Chrpa, Seemann) - 9. Urban (Oliva, Chrtek), 36. Urban (Tatar, Krsek), 51. Moník (Oliva, Urban). Rozhodčí: Battěk - Kučera, Teršíp. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. Diváci: 1689. Třetiny: 0:1, 4:1, 1:1.

Piráti Chomutov: Hanuljak (Horák) – Matai, Seemann, Havel, Němec, M. Žižka, Váchal, Petrásek – Lukeš, Hübl, Chrpa – Kostourek, Chlouba, Mála – Koblížek, Vrhel, Zajíček – Mežnar, Veselý, Ekrt – T. Svoboda. HC Stadion Vrchlabí:D. Vacek (Krinwald) – J. Hladík, Bendík, Oliva, Pelda, P. Horáček, Boukal, Kaštánek, P. Fiala – D. Chalupa, Chrtek, F. Moník – Krsek, P. Urban, Jakub Tatar – R. Šlaicher, M. Kozák, F. Kříž – T. Šlaicher, Idžan, Duran.

Ohlasy trenérů

Kamil Koláček (Piráti Chomutov): „Vítězství nás samozřejmě těší, ale rodilo se hodně těžce. Vrchlabí přijelo s hodně mladým mančaftem, dobře bruslili a zahušťovali střední pásmo. S tím jsme měli trošku problémy. Bohužel ne všichni pochopili, že se bude hrát na čtyři lajny a intenzivně a že budeme mít nějaký výsledek. Tomu odpovídal celý zápas. Když se konečně dostaneme do vedení a měl by nás pátý gól uklidnit, tak jsme lehkovážní a stačilo, aby Vrchlabí proměnilo nějakou šanci a mohli jsme mít obrovské starosti.“

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): „Začali jsme dobře, měli jsme dobrou první třetinu, forčekovali jsme a drželi systém. Zaslouženě jsme vedli 1:0, i když soupeř nějaké šance měl, bylo jich ale minimum. Ve druhé třetině se soupeř dostal do hry, byl lepší. My jsme ale srdnatě bojovali, drželi stav 2:1 a podařilo se nám i vyrovnat. Pak jsme ale dostali dva hloupé góly a to asi rozhodlo. Jít za stavu 4:2 s takovýmto soupeřem do třetí třetiny je hodně těžké. Nicméně jsme nesložili zbraně, bojovali a gól na 5:3 nás trochu nakopnul. Měli jsme pak i nějakou šanci, ale bohužel jsme nic neproměnili a odjíždíme bez bodu. Na to, že jsme měli v sestavě deset juniorů, jsme tak silnému soupeři vzdorovali celkem dobře.“

Program 8. kola – středa 8. února 18.00: Ústí nad Labem – Vrchlabí, Tábor – Letňany, Kobra Praha – Příbram, Mostečtí Lvi – Chomutov.