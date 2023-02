Třaskavý duel Hradce v Třinci: Něco proběhlo i v novinách, ale to k tomu patří

Hradecký Mountfield přidal sedmou extraligovou výhru v řadě a už poskočil na čtvrté místo. Litvínovu nedovolil vstřelit ani gól a nikdo nemůže pochybovat, že je ve velké herní pohodě. Už zítra od 17 hodin se ji pokusí potvrdit na ledě Třince. Oba soupeři se utkali už v pondělí. O ostřejší zákroky a slovní přestřelky nebyla nouze. Navíc jde o přímý souboj o čtvrté místo, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off. „Něco proběhlo i v novinách, je to hokej. Hecovačky k tomu patří a blíží se vrchol sezony,“ říká útočník Hradce Radovan Pavlík.

Hokejisté Hradce Králové se zítra představí v Třinci. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK