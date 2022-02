Vědí to i samotní hokejisté. Vždyť svěřenci trenéra Tomáše Jirků před víkendovým programem vypadli z elitní desítky a ve dvou nejbližších zápasech navíc zajíždějí do hal svých soupeřů.

První, obrovsky důležitá, bitva je čeká v neděli na ledě Frýdku-Místku (17.00). Oba soupeře dělí pouhé dva body, navíc se spolu popasují ještě jednou, když se v závěrečném kole potkají ve Vrchlabí. Po nedělní partii zůstanou horalé na Moravě a hned v pondělí venkovní trip zakončí dalším náročným soubojem na vsetínském Lapači (17.30).

Karel NedbalZdroj: Anton MartinecV obou zápasech by ve vrchlabské sestavě neměl scházet obránce KAREL NEDBAL (26). Nejproduktivnější bek Stadionu v pětatřiceti duelech dosáhl na 14 kanadských bodů za dvě branky a tucet gólových asistencí.

Karle, máte za sebou tři těsné porážky, před sebou dva venkovní zápasy. Co vy, jste typem, který se ohlíží za tím, co bylo, nebo koukáte už jen dopředu?

Určitě je dobré se poučit z věcí, které byly v předchozích zápasech špatně, aby se neopakovaly. Nicméně za mě je lepší se soustředit na následující zápas a připravit se na soupeře tak, abychom v dalším utkání uspěli.

Poslední výsledky vás poslaly na jedenáctou příčku v tabulce. Podepsalo se to nějak na náladě v kabině nebo ta je stále dobrá a věříte ve vlastní síly?

Nemyslím si, že by se to podepsalo na náladě v kabině. Kdo naši soutěž sleduje, určitě si všiml, že stačí jedna výhra a vystřelí vás to hned o několik příček výše. Pořád máme osm zápasů a je to jen v našich rukách. Tabulka je opravdu hodně vyrovnaná.

Potvrdit by jste to mohli třeba hned v následujících zápasech. Jak těžké a na kolik důležité duely ve Frýdku-Místku a Vsetíně budou?

Oba zápasy budou určitě těžké, ostatně jako každý jiný. Pro nás je teď nesmírně důležité každé utkání, které nás před koncem základní části čeká. Ať už je to Frýdek-Místek, který je před námi o dva body, nebo Vsetín, který je na třetím místě. Nemůžeme se koukat okolo sebe jak kdo hrál, ale musíme vyhrávat a sbírat body z každého zápasu.

Ve Vrchlabí kroutíte premiérovou sezonu. Jak se vám v klubu líbí, stihl jste už poznat i město?

V klubu jsem opravdu spokojen. Od mého příjezdu v létě sem do Vrchlabí mi tu vedení pomohlo se vším, než jsem se tu s přítelkyní zabydlel. Za to jsem vděčný. Je tu skvělé zázemí. Také se mi líbí, jakým způsobem se tu pracuje s mládeží. Město jsem samozřejmě poznal. Bydlíme tu s přítelkyní od léta, takže jsme si město stihli několikrát projít a líbí se nám tady. Vše je blízko. Líbí se nám také okolí a hory kolem Vrchlabí.

Zbývající program Stadionu



13. 02. Frýdek-Místek – Vrchlabí

14. 02. Vsetín – Vrchlabí

16. 02. Vrchlabí – Třebíč

19. 02. Sokolov – Vrchlabí

23. 02. Vrchlabí – Prostějov

26. 02. Ústí nad Labem – Vrchlabí

28. 02. Vrchlabí – Havířov

02. 03. Vrchlabí – Frýdek-Místek

Máte rád adrenalin? Já jen, že závěr základní části jej trochu připomíná. Co říct k tak vyrovnané tabulce?

Abych řekl pravdu, tak s modelem, jakým se letos Chance liga hraje, kde padají tři týmy přímo a dva hrají o baráž, se dalo počítat, že tabulka bude vyrovnaná až do konce. Nikdo nechce hrát na spodku a už vůbec ne letos. Všechny týmy posílily a každý může porazit každého. Není tu žádný suverénní tým jako například České Budějovice v předchozích letech.

Čeká vás posledních osm zápasů. Kolik jich budete muset vyhrát, aby vám play off neuteklo?

Nejlépe všechny. Nějaká větší šňůra výher by nám opravdu pomohla. Celý tým včetně trenérů je odhodlaný vyhrávat a postoupit do play off.

Jste členem jedné z nejlepších obran v soutěži. Proč se ale podle vás tým trápí v útoku? Těch gólů moc nestřílíte.

Souhlasím, gólů dáváme málo. No těžko říct. Chybí nám možná lehkost v zakončení. Někdy i důraz před brankou. Ale na trénincích na koncovce stále pracujeme a věřím, že v závěru sezony ty góly dávat budeme.

Jste kmenovým hráčem pardubického Dynama. Co říkáte na výsledky mužstva v letošní sezoně a kam by to podle vás mohlo v letošní sezoně dotáhnout?

Dynamo letos hraje opravdu dobře. Jsem přesvědčen, že to můžou dotáhnout do finále.