Vůdčí role se ode mne očekává, já se jí nevyhýbám, říká vrchlabský tahoun Chrtek

HC Stadion Vrchlabí – HC Slovan Ústí nad Labem 7:5

Kdo ve středu dorazil na hokej až po desáté minutě, přišel o tři góly. Vstup do utkání se povedl lépe Severočechům, kteří na konci páté minuty udeřili dobře umístěnou trefou Costy. Uplynulo ale pouhých 41 vteřin a zásluhou Bláhy bylo vyrovnáno. V 8. minutě pak po ráně Chalupy otáčel stav pohotovou zadovkou Urban – 2:1.

Jan Hlaváč proti Ústí skóroval.Zdroj: Anton MartinecTaké úvod prostřední části hry byl bohatý na změny ve skóre. Na třetí trefu Stadionu stačilo 17 vteřin, když Krsek zvyšoval na dvoubrankový rozdíl, po bleskové odpovědi Tůmy se pak v rozmezí pouhých 24 sekund prosadili Hlaváč s Chrtkem a při skóre 5:2 bylo v ochozech DD Elektromont arény hodně veselo.

Hosty tento stav donutil ke změně v brankovišti a impuls zabral. V polovině utkání upravil veterán Roubík na 5:3 a ačkoliv ve 45. minutě přidal šestý vrchlabský úspěch Tatar, vrátili se hosté do hry trefami Roubíka a Korduleho.

Závěr už ale domácí zvládli na výbornou a půl minuty před koncem v přesilovce přidali Chrtkem pojistku.

Fakta – branky a nahrávky: 6. Bláha (Moník), 8. Urban (Chalupa), 21. Krsek, 26. Hlaváč (Duran), 27. Chrtek (Urban), 45. Tatar, 60. Chrtek (Hlaváč, Bendík) – 5. Costa (Vacík), 22. Tůma (Kučera), 31. Roubík (Berčík, Rudovský), 48. Roubík (Rudovský), 58. Kordule (Trefný, Drtina). Rozhodčí: Glanc – Kettner, Brož. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 600. Třetiny: 2:1, 3:2, 2:2.

Tři góly i čtyři nastřelené tyče. Povinná výhra s kaňkou v podobě ztracené nuly

HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Krinwald) – J. Kynčl, Vácha, Kerekanič, Bendík, Fiala, Duran, Perička – F. Moník, Chrtek, J. Hlaváč, D. Chalupa, Poppel, P. Urban, Krsek, A. Jirků, A. Cerman, Jakub Tatar, T. Bláha, Duchan, Šlaicher. HC Slovan Ústí nad Labem: Cikánek (27. Stahl) – Vodička, Vacík, Drtina, Funk, Záruba, Trefný – Roubík, Rudovský, Tůma, Kordule, Prošek, Kučera, Berčík, Damašek, Costa, Smola.

Ohlasy trenérů

Martin Štěpánek, trenér HC Slovan Ústí nad Labem: Prohráli jsme, takže spokojení samozřejmě nejsme. Sedm inkasovaných branek je hrozně moc. Myslím si, že jsme měli velice slušnou první třetinu, dvacet střel, bohužel jsme tam měli takovou krátkou pasáž, kdy soupeř dal dva góly a prohráli jsme ji 2:1. Nástup do druhé třetiny se nám moc nepovedl, v naší přesilovce jsme dostali okamžitě gól na 3:1. Potom jsme se gólem dostali do zápasu. Bohužel dneska jsme dopředu měli plno šancí, ale góly nepadaly. Dozadu jsme dělali individuální chyby. Měli jsme i trošku smůlu, například ten šestý gól, který přeletěl až na střechu a spadl přímo do brankoviště, kde to soupeř jednoduše dorazil. Ve třetí třetině jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, prohrávat o gól nic není, ale soupeř opět odskočil o tři góly. Přesto jsme to nevzdali, ale ani hra bez brankaře prostě nevyšla.

HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Wikov Hronov 5:3

V Jablonci nad Nisou se jednalo o vzájemný duel dvou aktuálně nejslabších týmů soutěže a lépe jej zahájili domácí hokejisté. Mohla za to z velké části nedisciplinovanost soupeře. Hronovští jen během úvodní periody vyprodukovali tři fauly, dvakrát navíc pykali za příliš mnoho hráčů na ledě.

A to Vlci trestali, přesněji v polovině 16. minuty, kdy se v přesilovce prosadil Kapička – 1:0.

Prostřední část byla o něčem jiném. Hrálo se po celou dobu v pěti na obou stranách a hosté toho využili k obratu ve skóre. Nejprve se ve 34. minutě trefil Veselý, čtyři minuty po něm dokonal obrat Achmeťjanov – 1:2.

Výsledky 6. kola Krajské ligy Královéhradeckého kraje: Jaroměř – Nové Město nad Metují 2:6, Nová Paka – Opočno 10:1, Nový Bydžov – Třebechovice pod Orebem 7:6, Náchod – Trutnov 8:4.



Program 7. kola – neděle 17.00: Nová Paka – Nové Město nad Metují, Třebechovice pod Orebem – Jaroměř, Trutnov – Nov Bydžov, Opočno – Náchod.

O všem ale rozhodla perioda závěrečná. Hned na jejím startu využili domácí vyloučení Pavelky a za necelé dvě minuty už Jursa otáčel na 3:2. Závěrečné minuty si nejprve podmanil dvougólový Dušek a poslední slovo si 46 vteřin před koncem vzal hostující Achmeťjanov (5:3).

Fakta – branky a nahrávky: 16. Kapička (Brokeš, Abraham), 44. Špaček (Pavlů, Dušek), 46. Jursa (Bouřil), 51. Dušek (Špaček), 59. Dušek (Špaček, Pavlů) – 34. Veselý (Bořuta, Hovsepjan), 37. Achmeťjanov (Veselý), 60. Achmeťjanov (Salnikov). Rozhodčí: Valda – Goltsch, Janíček. Vyloučení: 2:7. Využití: 2:0. Diváci: 125. Třetiny: 1:0, 0:2, 4:1.

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Beran) – Abraham, Pavlů, Filip, Had, Koutecký – Brokeš, Plíhal, Dušek – Kačírek, Špaček, Kapička – Jursa, Rybnikár, Bitman – Strnad, Bouřil. HC WIKOV Hronov: Tichý (Ševců) – Pavelka, Kozlov, Mikulec, Salnikov, Exner, Amirov – Polej, Bořuta, Achmeťjanov – Bondar, Hašlar, Veselý – Jailov, Hovsepjan, Štrombach.

Další výsledky 9. kola: Cheb – Příbram 4:8, Letňany – Řisuty 12:2, Tábor – Mostečtí Lvi 7:2, Kobra Praha – Chomutov 6:4, Děčín – Benátky nad Jizerou 4:2, Klatovy – Písek 1:3.