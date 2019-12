Sedmdesát let mezi elitou, to si připomíná v této sezoně tradiční extraligová adresa – Pardubice. Poslední dva tituly z let 2010 a 2012 ovšem v tuto chvíli vypadají už jako vzdálená historie. Dynamo nyní bojuje především o udržení nejvyšší soutěže. Minulý ročník se hokejisté Pardubic dlouho pohybovali na posledním místě. Sezonu zachránila až baráž, na kterou se tým pod vedením trenéra Ladislava Lubiny dlouho připravoval. Povedlo se.

Do nové sezony se v Pardubicích vstupovalo s nadějnými vyhlídkami. Změny ve vedení, hráčské příchody a odlišné ambice. Jenže vstup do ročníku se Dynamu nevydařil. V prosinci už má extraligový tým třetího hlavního trenéra, kterým se stal Milan Razým. K tomu změny v kabině i ve vedení, kde mimo jiné skončil i sportovní manažer Jaromír Kverka. Dynamo čeká opět boj o záchranu. Tentokrát už bez další šance v baráži.

2.) Nechtěné velké jméno v Hradci

Tomáš Martinec, mladý kouč, dostal před rokem v Hradci zadání: Do pěti let měl zajistit hokejovému Mountfieldu titul.

Vrhl se do toho s vervou, první sezona byla velmi slušná, byť tým vypadl ve čtvrtfinále play off jednoznačně s Brnem. Jenže Kometa byla velký favorit, to se dalo překousnout. „Jsme spokojení,“ netajil šéf klubu Miroslav Schön. „Ani nás nenapadlo, že by Martinec skončil,“ ujistil.

Jenže na začátku dalšího ročníku to bylo jinak. Na trhu se objevilo velké jméno, po angažmá v Chomutově byl volný Vladimír Růžička, kouč s vizitkou extraligového šampiona i mistr světa.

Schön Růžičku angažoval, nejprve do rovnocenné dvojice s Martincem. To se však brzy změnilo, nyní je kapitán olympijských vítězů z Nagana při zápasech jasným šéfem.

Klub udělal tento krok, i když byla velká část fanoušků proti, což dala najevo velmi výrazně při zápasech.

Vyplatí se takový risk?

3.) Východočeská derby: Emoce i napadení kouče

Extraligové bitvy obou východočeských celků přinesly v roce 2019 vyrovnanou bilanci. V lednu vyhrál Mountfield HK 2:1, ale v posledním kole základní části pak ztratil zápas v Pardubicích (5:2). Stejné výsledky se zopakovaly i v této sezoně, když Hradec vyhrál na ledě Dynama a Pardubice pak srovnaly účty ve druhém utkání. Hned lednový duel přinesl i incident v hledišti, když byl při příchodu na střídačku pod hradeckým kotlem napaden pardubický trenér Ladislav Lubina. „Napadli mě. Nejdřív standardně slovně a pak po jednom fyzicky, což je neuvěřitelné, že se může stát v extraligovém utkání,“ vykládal Lubina.

4.) Kterak Mountfield zahodil odpor k Lize mistrů

V minulosti byl za rebela. Hokejový Mountfield se ústy šéfa Miroslava Schöna vyjadřoval o Lize mistrů jako o zbytečné a ztrátové soutěži.

Je tu však změna. „Chceme se dostat co nejdál,“ řekl před touto sezonou evropského klání generální manažer Aleš Kmoníček.

Povedlo se to nadmíru, navíc cesta ještě nekončí. Hradec už je v semifinále Champions League, v němž se v první polovině ledna střetne se švédským Djurgardenem.

„Zápasy v Lize mistrů nás jen posouvají. Je to pro nás dobrá konfrontace,“ potvrdil kapitán Radek Smoleňák změnu postoje.

5.) Nedůstojný konec kapitána

Tomáš Rolinek za Pardubice odehrál 565 zápasů, v roce 2005 získal mistrovský titul, po návratu do klubu poslední roky zase bojoval v baráži. I do této sezony vstupoval jako kapitán týmu, jenže přišel konec. Úplný. Klubová ikona se rozloučila. Mistr světa z roku 2010 nastoupil jen v prvních dvou kolech, pak ze sestavy vypadl. S prvním vysvětlením přišel generální ředitel Martin Sýkora, který uvedl, že Rolinek nehrál, protože mužstvo potřebovalo po dvou nepovedených zápasech impuls. Pochybnosti už se ovšem objevovaly dříve. Mohly za to spory mezi kapitánem a trenérem Ladislavem Lubinou, které se táhly již od konce předchozí sezony.

Rolinek tak vypadl ze sestavy, léčil si tříslo, ale k návratu již nedošlo. Ani po odchodu Lubiny. „Když jsem byl vyřazený mimo sestavu, tak se pak se mnou nikdo čtyři dny nebavil a nic mi nevysvětlil. Byl jsem jako páté kolo u vozu. Už jsem těch nervů a všeho měl dost, tak jsem požádal vedení, ať mi rozváže kontrakt,“ vysvětlil Rolinek v natočeném videu.

6.) Hradečák Hronek zaválel na MS

Zlomový rok má za sebou Filip Hronek, nyní dvaadvacetiletý obránce, který do velkého hokeje vletěl v Hradci Králové.

Dvaadvacetiletý zadák Detroitu je nyní asi nejvýraznější východočeskou postavou v zámořské NHL. V Red Wings si vybudoval neochvějnou pozici, v současnosti zvládá průměrně přes třiadvacet minut. To je ohromné číslo, které ukazuje jeho nepostradatelnost pro jeden z nejslavnějších klubů světa.

K tomu neuvěřitelně zaválel na mistrovství světa na Slovensku, na němž se dostal do All Stars výběru a navíc byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje.

„Kdybychom mohli Hronka naklonovat, byli bychom rádi,“ pochválil šikovného obránce Miloš Říha starší, hlavní trenér národního mužstva.

7.) Loučení pardubické legendy

Poprvé za Pardubice nastoupil do extraligového zápasu ve svých sedmnácti letech. V létě čtyřicetiletý kanonýr Petr Sýkora svou parádní kariéru uzavřel. V součtu s baráží nastoupil Sýkora k 919 zápasům, v nichž vstřelil 393 branek a přidal 280 nahrávek. To vše v barvách Pardubic! Nikde jinde než ve svém mateřském klubu totiž v české nejvyšší soutěži nehrál. „Cítil jsem, že přišel správný čas uzavřít jednu hokejovou kapitolu,“ uvedl kanonýr s číslem 37. V pardubickém klubu ovšem zůstává. „Budu se snažit být maximálně nápomocen východě našich nadějí,“ řekl Sýkora. Kromě toho pokračuje jako hráče ve druhé lize, kde nastupuje za Vrchlabí.

8.) Krkonoše baví persony hokeje

Nebaví vás extraliga a přesto se chcete bavit výborným hokejem? Pak dejte šanci druhé lize. Po postupu Nové Paky do třetí nejvyšší celostátní soutěže zde letos působí hned kvarteto východočeských mužstev. Prim hrají Krkonoše a zde už několik roků jasně vyčnívá klub z Vrchlabí. Nejen ambicemi, ale v posledních letech i silou kádru a v něm velkými jmény. Považte sami. Loni se HC Stadion do boje o návrat do Chance ligy vyzbrojil například dvojicí Jaroslav Bednář, Jaroslav Hlinka. Postupový cíl zhatil podobně ambiciózní soupeř ze Sokolova, vedení klubu ale nic nevzdalo. V letošní sestavě zůstal prvně jmenovaný sportovní manažer Mountfieldu HK, k němu navíc přibyli s oddílem spjatý Jan Hlaváč a ofenzivní esa z Pardubic Petr Sýkora s Tomášem Rolinkem. Teď ten postup!

9.) Nová Paka začala žít hokejem

Hokej v Nové Pace zažívá velký boom. Tým dlouhá léta působil v krajské lize, jenže po příchodu trenéra Aleše Půlpána se mu po fantastické jízdě povedlo postoupit do II. ligy. A ani tam nehraje druhé housle, důkazem toho je průběžné páté místo v tabulce. Bruslaři navíc předvedli nevídaný obrat, když ve Vrchlabí prohrávali už 1:3, aby se nakonec radovali z výhry 5:4.

10.) Kohouti se dočkali a triumfovali

Potřetí v řadě se českotřebovští Kohouti probojovali do finále krajské hokejové ligy Pardubicka a konečně se jim povedlo dotáhnout svůj sen do zlatého konce. Po předešlých dvou bronzových a dvou stříbrných umístěních vystoupali na stupínek nejvyšší. Jejich cesta v play off nebyla snadná, v pátém semifinále na ledě Slovanu Moravská Třebová byli na pokraji vyřazení, neskutečným obratem však v prodloužení zvítězili a ve finálové sérii vyzvali Chrudim. V tomto zápolení dominovali 3:1 na zápasy a bylo dokonáno. Průběh finále potvrdil i vysoký zájem fanoušků o krajskou ligu, čtyři zápasy o titul na vlastní oči vidělo skoro pět tisíc diváků.