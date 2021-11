Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje za sebou má úvodní část sezony. V obou regionech se spolu účastníci prali o čtyři postupující pozice mezi východočeskou elitu a nyní je čekají souboje napříč kraji.

V závěrečném kole hradecké skupiny si o poslední místenku mezi nejlepší osmičkou zahráli hokejisté Jaroměře a Trutnova. Vyrovnanou řež rozhodl ve 43. minutě Lukáš Souček mladší po přihrávce svého jmenovce Lukáše Součka staršího.

Další program – neděle 5. prosince, 17:00 – skupina A: Česká Třebová – Nový Bydžov, Chrudim – Náchod, Litomyšl – Jaroměř, Choceň – Nové Město nad Metují. Skupina B: Opočno – Hlinsko, Trutnov – Lanškroun, Třebechovice – Polička. Moravská Třebová volno.

Druhý vrchol skupiny se nekonal, nová opatření proti koronaviru nedovolila hráčům Nového Města nastoupit k zápasu na ledě vedoucího Nového Bydžova. Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje tak patří Stadionu.

„Velmi mě to mrzí, jak kvůli hráčům, tak i našim fanouškům. Lepší závěr úvodní části jsme si snad ani nemohli přát a o to je to těžší. Do poslední chvíle jsme věřili, že se nám to podaří nějak zařídit, abychom mohli nastoupit, ale bohužel,“ pronesl ve vyjádření za TJ Spartak předseda klubu Vladimír Vik.

Hradecká skupina, 14. kolo

Jaroměř – Trutnov 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a asistence: 21. Krause (Vejman), 43. L. Souček ml. (L. Souček st., Holub). Rozhodčí: Lučan – Roischel, A. Smola. Vyloučení: 3:3. Bez využití.

Náchod – Opočno 10:4 (2:2, 4:0, 4:2)

Branky a asistence: 11. Havrda (M. Škoda), 18. Havrda (M. Škoda, Rojšl), 25. Lelek (Prouza, Vanát), 27. M. Škoda (Červíček), 34. Prouza (Štelzig), 37. Prouza (Vanát), 44. Havrda (M. Škoda), 50. Vanát (Štelzig), 51. Vanát, 56. Prouza (Štelzig, Šrenk) – 15. Křeček (Mlateček, Bureš), 19. T. Franc (Srpek, Komárek), 48. Srpek (Chaloupka), 58. T. Franc. Rozhodčí: L. Machač – M. Horák, Vodička. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:1.

Konečná tabulka Hradecké skupinyZdroj: denik.cz

Na Pardubicku se v posledním kole hrála dvě utkání. Duel Lanškroun – Česká Třebová se nekonal a stejně jako čtyři zápasy z předchozích kol byl z důvodu nedostatku termínů zrušen.

18. kolo: Litomyšl – Hlinsko 5:4, Choceň – Polička 2:5.

Konečná tabulka Pardubicko

1. Litomyšl 13 10 0 3 0 63:50 33

2. Chrudim 13 6 2 2 3 70:50 24

3. Choceň 14 7 1 2 4 72:59 25

4. Česká Třebová 12 6 1 1 4 76:44 21

5. Morav. Třebová 12 4 4 1 3 65:52 21

6. Hlinsko 13 4 1 0 8 48:66 14

7. Polička 13 4 0 0 9 40:74 12

8. Lanškroun 12 0 1 1 10 37:76 3

* O umístění na Pardubicku rozhodoval poměr odehraných zápasů a dosavadního zisku bodů.