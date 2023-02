Lepší návrat po dlouhém zranění jste si vysnít nemohl, že? Bylo to těžký, měsíc a půl jsem nikdy zraněný nebyl a na psychiku to bylo složité, proto jsem rád, že jsme se do toho vrátili takhle dobře. Bojujeme o čtyřku, což nás těší a já věřím, že uděláme všechno proto, abychom se do ní dostali.

Jaký ten první zápas po vleklém zranění byl? Přeci jen zápas je něco jiného než trénink.

Určitě jsem se první třetinu trošku hledal, než jsem se dostal do zápasového tempa. Pak mi kluci pomohli a vlastně jsme se podrželi navzájem. Hlavně s Olim (pozn. autora: Oliver Okuliar), který se také vracel po zdravotních problémech.

První třetina byla poměrně velká divočina, padly čtyři branky. Poté už to bylo spíše bojovné play off utkání, které jsou k vidění v play off. Co se změnilo?

Řekli jsme si, že nechceme hrát nahoru dolů, naopak jsme chtěli více kontrolovat hru. Myslím si, že jsme je k velkým šancím nepouštěli, drželi jsme se pořád našeho plánu a ve třetí třetině se nám to vyplatilo. Chodili jsme po nich strašně aktivně a jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce.

Početní výhody vám během zápasu moc nevyházely, paradoxně jste v ní šli do vedení a zápas jste zlomili na svoji stranu.

Přesilovky ještě určitě dopilujeme, protože to bude velká alfa omega v play off. To si musíme říct a trošku vylepšit. Snad to půjde, ale jsme rádi, že tam alespoň jedna branka padla.

V zápase se kromě vás vraceli i zmiňovaný Oliver Okuliar a Radek Pilař. Všichni tři jste se uvedli gólem z dorážky. Jak jste viděl ten váš nakonec vítězný, v tu dobu na 4:2?

Chtěl jsem nahrát Chajdovi (Matěj Chalupa), akorát tam byla hokejka, proto jsem se rozhodl překvapit Maziho (Marek Mazanec – gólman Třince) a zakončit to bekhendem a padlo to tam.

Marek Zachar (v bílém) během utkání proti Třinci.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Lze z toho vyčíst, že jste skvěle pracovali před brankou, protože těch puků, které po první střele vypadlo, bylo více?

Určitě ano. Oli s Chajdou skvěle napadali a chodili do branky. Z toho vyústil i ten můj gól.

Do sestavy jste se vraceli po tom, co tým pětkrát v řadě vyhrál, říkali jste si něco ve smyslu, abyste to klukům nepokazili?

(Směje se) Hlavou to proběhlo. Ale spíš si z nás kluci dělali srandu v šatně, že doufají, že to nepokazíme. Chtěli jsme jim pomoct a jsem rád, že jsme do rozjetého vlaku vstoupili dobře.

Cítíte, že tým před blížícím play off pořád roste a zlepšuje se?

Rozhodně. Kolikrát už jsme říkali, že tým se více semkl. Nehrajeme na individuality, ale hrajeme to týmově. Doufám, že takhle budeme pokračovat a půjdeme rozjetí i do play off.

Mimo hru jste byl od 20. prosince, složité období především na hlavu?

Nemohl jsem nic dělat, protože jsem to měl v oblasti břišních svalů. Po měsíci se pak vracet zpátky do fyzičky a kondice, to bylo opravdu něco. Zápasové tempo se nedá nahradit, takže ho do sebe musím dostat a snad to takhle půjde dál. (usmívá se)

Během týdne sehrajete čtyři zápasy, vyhovuje vám takhle náročný rozjezd?

Jo. Rychleji se do toho dostanu. Nemám čas přemýšlet nad ničím jiným. Jak mi před zápasem říkal Ebi (Jan Eberle). Na přemýšlení není čas, prostě do toho vlítni a alespoň se do toho dostaneš.

Jste bod za čtvrtým Třincem. Je to v kabině velké téma, asi každý tým chce elitní čtyřku urvat, že?

Řekli jsme si, že na čtvrté místo určitě pomýšlíme, ale hlavně se připravujeme na play off a jdeme zápas od zápasu