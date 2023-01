Hradec konečně zabral! K výhře nad Energií pomohl gólem i navrátilec Chalupa

V první polovině třetí třetiny poté Východočeši v oslabení odskočili do dvoubrankového vedení, když se prosadil rychlík Perret. Chalupova chvíle přišla necelých šest minut před koncem. Eberle dobře zapracoval za brankou, před Habalem našel právě Chalupu, který dokázal v celkem složité pozici upravit na konečných 3:0. „Ebi mě krásně našel, já už jsem si to pouze přikopl a plácl do toho. Určitě mi to pomůže na sebevědomí. Bylo hodně nízké, moc jsem si nevěřil. Doufám, že to tak půjde dál,“ řekl čtyřiadvacetiletý hokejista.

Zajímavý návrat pod Bílou věž, Hradec reaguje na marodku příchodem Chalupy

Chalupa by přitom poslední dva roky hokejového života nejraději hodil za hlavu. Po odchodu do zámoří, kde se nedokázal prosadit, mu to nešlo ani v Česku. „Je to pravda, poslední dva roky to stálo za ho*no,“ nechal se slyšet. A co mu hlavou problesklo, když se dozvěděl, že se vrátí zpět do města na soutoku Labe a Orlice? „Vzpomněl jsem si na ty časy, kdy jsme tu hráli Ligu mistrů a dařilo se mi. Věřím, že na to navážu a kariéru restartuji,“ přeje si Chalupa.