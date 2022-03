Končíte už ve čtvrtfinále, jak moc to bolí?

Po vítězství v základní části jsme si to určitě představovali jinak. Pro mě je to největší zklamání kariéry. Moc nevím, co bych k tomu řekl.

V čem byla podle vás Boleslav lepší?

Pořád dokola jsme dělali nesmyslné fauly. Boleslav čekala na naše chyby. A když jsme nějakou triviální chybu udělali, tak ji dokázala potrestat. Bylo to hrozně frustrující. Nechci nějak snižovat jejich výkon, ale nebylo to tak, že by nás přehráli. Všechny ty góly jsme jim darovali na podnose. Další věc je, že jsme nebyli schopni dát gól.

Vítěz základní části je venku! Hradci ukončil sezonu boleslavský hrdina Kelemen

Čím to bylo?

Gašper Krošejl chytal v největší formě za celou kariéru a my jsme nebyli schopní ho překonat. Těch důvodů proč jsme prohrálo bylo určitě víc a všechny jdou za námi.

Byl zlomový třetí zápas, kdy mohl Aleš Jergl v nájezdech rozhodnout, ale Krošejl ho vychytal neskutečným zákrokem betonem?

Ten gól mohl dát kdokoliv. Já jsem měl na konci prodloužení toho třetího duelu také obrovskou šanci. Nejde to házet na jednoho hráče, ale rozhodně se série rozhodovala ve třetím zápase.

Hráli jste v play off jinak než v základní části, ve které jste naprosto dominovali?

Je to neustále dokola. Základní část je jiná než play off. My jsme paradoxně celou základní části prošli bez krize, ta na nás padla bohužel v play off. Udělali jsme opravdu spoustu laciných chyb.

Jak budete letošní sezonu hodnotit?

Teď na to nedokážu odpovědět. Zklamání je velké.