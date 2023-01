Mladí olympionici pod Krkonošemi rozehráli hokejový turnaj. Pořádající tým uspěl

Ve skupině A se mohly v úterý semifinálové účasti přiblížit oba východočeské výběry. Jak Královéhradecký, tak Pardubický měly po úvodním dni plný počet bodů, tentokrát ale stoprocentní zisk nepřidaly. Domácí po dopolední výhře nad Zlínským krajem (4:0) nečekaně podlehli do té doby tápajícím Středočechům, výběr Pardubického kraje stejným výsledkem (1:3) zaváhal v souboji s talentovanými mladíky z Liberecka a večer navíc nestačil na výběr kraje Vysošina, který se navíc po vítězství 5:2 coby jediný neporažený tým ve skupině dostal na první příčku.

Skupina A hraná ve vrchlabské DD Elektrmont aréně se tak pořádně vyrovnala a o všem rozhodnou až boje závěrečného třetího hracího dne základní fáze turnaje. Velkým šlágrem bude dopolední bitva hostitelského kraje proti lídrovi tabulky. Vítěz tohoto duelu si dopředu zajistí postup do semifinále.

Skupina A (Vrchlabí), 2. hrací den

Jihočeský kraj – Liberecký kraj 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Šrámek (Čapek), 23. Kinter (Schmied), 34. Hřebejk (Ferda) – 1. Šejc, 18. Vaněček (Šejc, Krajdl).

Zlínský kraj – Královéhradecký kraj 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Brzák (Bulat, Vencl), 11. Klíma, 13. Václavíček (Pavlík), 44. Pavelka (Ficenec, Studnický).

Středočeský kraj – Kraj Vysočina 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Piskač (Brožek), 19. Piskač (Brožek), 37. Koníř (Katolický), 43. Katolický (Koníř).

Liberecký kraj – Pardubický kraj 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Šejc (Kučera), 8. Krajdl (Vaněček, Bělohorský), 13. Kučera (Šejc) – 40. Šimonek (Kačírek).

Výběry Královéhradeckého i Libereckého kraje jsou před závěrečným hracím dnem základních skupin stále ve hře o postup do semifinále.Zdroj: olympijskytym.cz

Jihočeský kraj – Zlínský kraj 2:2 (1:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kinter (Hečko), 22. Strachota (Bušta, Šrámek) – 29. Cífka (Vlk, Kočica), 35. Němec (Kočica).

Královéhradecký kraj – Středočeský kraj 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Koklar (Klíma, Studnický) – 17. Beň (Rambousek), 27. Churáček (Hrouda), 36. Churáček (Matějka).

Kraj Vysočina – Pardubický kraj 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. Zmrhal, 22. Piskač, 23. Nejedlý (Koníř, Kachlíř), 36. Egart (Lukáš), 44. Katolický (Frantl) – 24. Herynk (Joska, Vaško), 28. Joska.

Pořadí vrchlabské skupiny

1. Kraj Vysočina 3 1 0 14:4 10 bodů

2. Královéhradecký kraj 3 0 1 14:7 9 bodů

3. Liberecký kraj 2 0 2 12:11 6 bodů

4. Pardubický kraj 2 0 2 11:12 6 bodů

5. Jihočeský kraj 1 2 1 8:10 5 bodů

6. Středočeský kraj 1 0 3 8:13 3 body

7. Zlínský kraj 0 1 3 3:13 1 bod

Program třetího hracího dne ve Vrchlabí - středa 9.00: Kraj Vysočina – Královéhradecký kraj. 10.45: Zlínský kraj – Liberecký kraj. 12.30: Středočeský kraj – Jihočeský kraj. 14.15: Královéhradecký kraj – Pardubický kraj. 16.00: Liberecký kraj – Kraj Vysočina. 17.45: Zlínský kraj – Středočeský kraj. 19.30: Pardubický kraj – Jihočeský kraj.

Skupina B (Trutnov), 2. hrací den

Ve skupině B, jak se zdá, míří za postupem do semifinále neohroženě reprezentanti Moravskoslezského kraje. Ti ke dvěma výhrám z pondělka přidali dalších šest bodů o den později a tabulku vedou nejen s plným počtem bodů, ale navíc jednoznačným skóre 20:6. Pokud nedojde ve středečním programu k výraznějšímu překvapení, mohl by Slezany v cestě do bojů o medaile doprovodit výběr Plzeňského kraje.

Hlavní město Praha – Karlovarský kraj 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 29. Pojkar (Hartman, Hess), 37. Pelikán (Cvikl, Hartman) – 3. Šedivec (Jílek, Mähler), 30. Slavík (Šedivec, Mähler), 35. Slavík (Kyncl).

Jihomoravský kraj – Moravskoslezský kraj 0:7 (0:3, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 5. Man (Mareš), 6. Weiss (Byrtus), 13. Svozil (Bystroň, Vrůbel), 21. Řehák (Byrtus, Man), 34. Řehák (Mareš), 39. Řípa (Lyčka, Bystroň), 45. Šebesta (Řehák, Trnka).

Hráče Moravskoslezského kraje přišel před jedním ze zápasů podpořit do kabiny dvojnásobný mistr světa a dnes již veleúspěšný trenér Václav Varaďa.Zdroj: olympijskytym.cz

Ústecký kraj – Olomoucký kraj 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 13. Trefný (Peksa, Procházka), 19. Kůrka (Trefný), 27. Nekvinda, 40. Kůrka (Peksa) – 12. Drábek (Andrle), 38. Pekr (Ryšavý).

Karlovarský kraj – Plzeňský kraj 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 7. Slavík, 45. Šedivec (Slavík) – 6. Theodore (Fiala), 23. Sokol (Pitter), 42. Popovych (Dvořák, Fodor), 44. Maxa (Tománek, Theodore).

Hlavní město Praha – Jihomoravský kraj 3:3 (0:0, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 18. Cvikl, 32. Pojkar (Hartman, Vaňha), 44. Huk – 17. Hartl (Tomek), 26. Prchal (Šichtař, Slívko), 41. Ruml (Kubín).

Moravskoslezský kraj – Ústecký kraj 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 22. Řehák (Man, Glos), 37. Weiss (Byrtus), 40. Michalík (Žídek, Svozil), 45. Weiss – 15. Peksa (Trefný, Kůrka).

Olomoucký kraj – Plzeňský kraj 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Slováček (Drábek, Ryšavý), 18. Slováček (Ryšavý) – 12. Reisnecker (Bělík, Fodor), 20. Bělík (Fodor), 29. Šimánek (Fodor, Kamas), 35. Chasák (Bělík, Fodor).

Pořadí trutnovské skupiny

1. Moravskoslezský kraj 4 0 0 20:6 12 bodů

2. Plzeňský kraj 4 0 0 19:8 12 bodů

3. Karlovarský kraj 2 0 2 11:14 6 bodů

4. Hlavní město Praha 1 1 2 12:11 4 body

5. Ústecký kraj 1 0 3 10:15 3 body

6. Jihomoravský kraj 0 2 2 6:17 2 body

7. Olomoucký kraj 0 1 3 8:15 1 bod

Program třetího hracího dne v Trutnově - středa 9.00: Olomoucký kraj – Moravskoslezský kraj. 10.45: Jihomoravský kraj – Karlovarský kraj. 12.30: Ústecký kraj – Hlavní město Praha. 14.15: Moravskoslezský kraj – Plzeňský kraj. 16.00: Karlovarský kraj – Olomoucký kraj. 17.45: Jihomoravský kraj – Ústecký kraj. 19.30: Plzeňský kraj – Hlavní město Praha.

Ve výběru Královéhradeckého kraje panuje při turnaji dobrá nálada.Zdroj: olympijskytym.cz