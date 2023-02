Fakta – branky a nahrávky: 6. Buchtele (Tomášek, Moravčík), 27. Řepík (Kempný, Sobotka), 32. Tomášek (Jandus, Kaše), 50. Řepík (Safin, Kempný) – 1. L. Sedlák (Cienciala, Hyka), 22. Košťálek (Zohorna, R. Kousal). Rozhodčí: Šír, Stano – Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 3:6. Využití: 3:0. Diváci: 16 663. HC Sparta Praha: J. Kovář – Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek, Moravčík, Krutil – Buchtele, Horák, Tomášek – Safin, D. Vitouch, Vauhkonen – P. Kousal, Sobotka, Řepík – Konečný, G. Thorell, Kaše. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Bučko – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček.

Pardubice vstoupily do zápasu s nejlepším hráčem i trenérem uplynulého měsíce. A Lukáš Sedlák hned potvrdil, že tohle ocenění pro něj bylo opodstatněné. Po vyhraném buly a následné přihrávce se ke střele chystal David Cienciala. Ten si však zakončení rozomyslel a přihrávkou našel osamoceného Sedláka, jenž prostřelil bezbranného Kováře.

Další vývoj utkání dokazoval, že ani pro jeden tým rozhodně nepůjde o jednoduché utkání. Ke smůle pro Dynamo se jako další prosadili domácí hokejisté.

Expardubický útočník David Tomášek vyslal prudkou přihrávku, kterou následně ztečoval Buchtele a srovnal tak stav utkání - 1:1. Vzápětí po vyrovnání sil mohly jít zpátky do vedení Pardubice. Lukáš Radil sice po křižné přihrávce zakončoval přesně, ale Kovář se stihl přesunout a puk zastavil.

Dynamo si mohlo vzít vedení zpět i v samotném závěru úvodního dějství, ale Sedlák dostal dobře vypadající přihrávku pouze na brusli a zakončovat tak nemohl.

Svěřenci trenéra Rulíka si očividně dobře natrénovali vstupy do jednotlivých částí. Vedení zpátky na stranu hostů vrátil Jan Košťálek, jenž nejprve dobře přebral přihrávku od Zohorny a následně bekhendovou kličkou překonal domácího góllmana.

Sparťané dostali obrovskou šanci na srovnání stavu v průběhu šestadvacáté minuty, kdy byl nejprve vyloučen Sedlák a následně po něm i Zohorna. Domácí tohle zaváhání hostů využili a branku zaznamenal Řepík.

Oslabení se stalo osudné svěřencům trenéra Rulíka i v průběhu 32. minuty. Za podražení byl poslán na trestnou lavici Jan Košťálek. Početní výhodu následně po přihrávce Kašeho a Janduse využil expardubický forward David Tomášek - 3:2. Sparťané diktovali tempo hry i po zbytek druhé třetiny, ale další branku již nepřidali.

Dalo by se říct, že rozhodčí byli i v dalším průběhu zápasu stěžejními muži. Minimálně tedy pro Spartu. Dynamo se opět muselo hned několikrát poroučet na trestnou lavici a nutno říct, že některá rozhodnutí můžu v pruhovaném dresu byla sporná. Vše je ale spojené i s nedisciplinovaností, která byla hned několikrát k vidění. Každopádně pojďmě zpátky k zápasu. Pardubičtí se ve třetí třetině hůř a hůř dostávali do šancí a Sparta pozorně bránila těsný náskok. Ten zvýšil, jak jinak než v přesilové hře, Michal Řepík, jenž stál na konci pohledné kombinace.

Svěřenci trenéra Rulíka se tlačili za vyrovnáním, ale k tomu nedopomohla ani přesilová hra či power play v závěru utkání. Pardubičtí tak prohráli podruhé za sebou se Spartou a přání k play off jsou tedy zřejmá: Nechtít Spartu!

Richard Král (Pardubice): "Utkání s výbornou diváckou kulisou. Měli jsme dobrý vstup, v první třetině jsme byli lepším týmem. Bohužel ve druhé třetině hráči cítili křivdy a pramenila z toho frustrace. Udělali jsme pár zbytečných faulů. Víme, jak je na tom Sparta, že má velice kvalitní přesilovku a hráče. Bohužel nás z toho potrestala, dala tři góly v přesilovce, to zápas rozhodlo. Musíme na tomhle zapracovat a všechno mimo hokej musí jít u hráčů pryč. Musíme se jenom soustředit na náš výkon, nenechat se odvádět od hry a dělat takové zbytečné fauly. To nás stálo zápas. V play off se nám tohle stát nemůže."