První třetina třetího zápasu nezačala pro domácí Jičín vůbec dobře. Chyběl pohyb a střelba. Věci, které jičínské hráče zdobily od začátku sezony. Hosté toho využili a udeřili v závěru první periody. Nejprve v přesilové hře překonal Kořínka hostující Zbroj a v poslední minutě třetiny se trefil ujíždějící Kysela mezi nohy domácího brankáře – 0:2.

Do druhé třetiny domácí nastoupili s odhodláním utkání zdramatizovat a smazat náskok hostí, ale již ve druhé minutě zvýšil na 3:0 pro Turnov nikým nebráněný Kotyza. I když se domácí snažili a drželi se na kotouči v útočné třetině, byli to opět hosté, kteří se radovali ve 35. minutě dotlačil kotouč za brankovou čáru Isach.

Domácí sáhli ke změně brankářů a Kořínka vystřídal Rylich, který musel ihned reagovat na střely hostujících hráčů. Žádná další branka nepadla a do šaten se odcházelo za stavu 4:0 pro hosty. Třetí třetina už byla v režii domácího týmu, který bojoval a ve 44. minutě byl odměněn brankou, kterou vstřelil Milan Průšek. Domácí vsadili vše na jednu kartu a při přesilových hrách se rozhodli odvolat brankáře, ale ani hra v šesti lidech kýžený výsledek nepřinesla. V 49. minutě se opět trefil domácí Průšek. Stav byl 4:2 pro hosty, ale domácí nepřestávali věřit a hnali se za vyrovnáním, to jim ale přerušil hostující brankář spolu s obránci a v závěru také rozhodčí, který si vyložil pravidla po svém.

To když se odehrála šarvátka mezi kapitánem Jičína Novým a hostujícím Kotyzou, kterou místo čárových sudích, kteří se jen koukali a sháněli popcorn, musel hasit domácí Richter. Byl za to odměněn trestem do konce utkání. Vteřinu před koncem zpečetil stav utkání hostující Maděra. 5:2.

„Utkání se nám vůbec nepovedlo. Obzvláště první třetina, která byla z naší tragická. Od toho se bohužel odvíjel i zbytek utkání. Sice se nám povedla třetí třetina, ale to bylo z naší strany málo. Určitě z toho nechceme dělat žádnou tragédii. Jednou jsme prohráli a série se hraje na tři vítězná utkání, věříme, že se nám podaří vyhrát v Turnově a ukončíme sérii,“ hodnotil utkání trenér Jičína Daniel Pletka.

HC Jičín – HC Turnov 2:5 (0:2, 0:2, 2:1). Branky a nahrávky: 44. Průšek, 49. Průšek – 18. Zbroj (Švík, Zákoutský), 20. Kysela, 22. Kotyza (Švík), 35. Isach (Maděra), 60. Maděra (Isach). Diváci: 250. Stav série 2:1.

Ve druhém semifinále vyhrál 3:0 na zápasy Frýdlant nad Lomnicí. (jp)