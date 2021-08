Vrchlabští hokejisté v úterý večer odehráli třetí přípravný duel na blížící se mistrovskou sezonu. Znovu se představili na domácím ledě a proti Kolínu si výhrou 4:3 bilanci vylepšili na dvě vítězství a jednu porážku. Před tím totiž nestačili na Benátky (1:3), aby následně rozstříleli ústecký Slovan (6:1).

HC Stadion Vrchlabí – SC Kolín 4:3

Fakta – branky a asistence: 4. Nedbal (Matýs), 40. Matýs (Kaut), 58. Linhart (Matýs), 60. Pochobradský (Nedelka) – 5. Krejčík (Kukla), 17. Klodner (Zumr), 18. Jirásek (Svoboda). Rozhodčí: Veselý, Veinfurter – Řezníček, Maštalíř. Vyloučení: 9:12, navíc Lichtag, Kajínek – Piegl, Poppel všichni 5 minut a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 240. Třetiny: 1:3, 1:0, 2:0.

HC Stadion Vrchlabí: Štěpánek (Nečas) – Linhart, Oliva, Kajínek, J. Kynčl, T. Kynčl, Nedbal, Nedelka – Pochobradský, Urban, Mrňa – T. Kaut, Matýs, Chalupa – Heřman, O. Chrtek, Zeman – Lichtag, Štětka, F. Moník. SC Kolín: Sajdl (D. Dvořák) – Čáp, Kukla, Váchal, Čížek, Piegl, Müller, Jelínek, Klodner – Sklenář, Šafránek, Krejčík – Svoboda, Zumr, Petržilka – Síla, Morong, Poppel – J. Dvořák, Semirád, Jirásek.

Jízdní řád zápasové přípravy HCV

Úterý 3. srpna: Vrchlabí – Benátky n. J. 1:3

Čtvrtek 5. srpna: Vrchlabí – Ústí n. L. 6:1

Úterý 10. srpna: Vrchlabí – Kolín 4:3

Čtvrtek 12. srpna: Vrchlabí – Slavia Praha (18.00)

Úterý 17. srpna: Ústí n. L. - Vrchlabí (17.00)

Čtvrtek 19. srpna: Slavia Praha – Vrchlabí (17.30)

Úterý 24. srpna: Benátky n. J. - Vrchlabí (18.00)

Čtvrtek 26. srpna: Kolín – Vrchlabí (17.30)

Pondělí 30. srpna: Hronov – Vrchlabí (17.00)

Sobota 4. září: Dvůr Králové n. L. - Vrchlabí (17.00)

Už úvodní vteřiny zápasu naznačily, že se utkání tradičních rivalů nebude hrát v rukavičkách. Dříve než gólové šance přišla vyloučení na obou stranách, a když hráli Vrchlabští ve chvilkové přesile jednoho muže, napřáhl od modré čáry Nedbal a poslal svůj tým do vedení 1:0.

Hosté záhy vyrovnali ranou Krejčíka a v příštích minutách souboj okořenily dva pěstní souboje. Nejprve ten Heřmanův s hostujícím Müllerem, poté Kajínkův s Petržilkou. Rozháraného dění na ledě v té době dokázali využít lépe Kolínští a dvěma góly během rovné půlminuty odskočili trefami Klodnera a Jiráska na 1:3.

Na startu prostřední části hry hosté přežili dohrávku oslabení tří proti pěti a následně rozjel své galapředstavení gólman Středočechů Sajdl. Postupně kryl velké šance F. Moníka, Heřmana a Mrni, na dělovku Matýse ze 40. minuty už ale nestačil. Šlo přitom o druhý přesilovkový gól Stadionu.

Hned na začátku závěrečné periody se znovu zaplnily trestné lavice obou nesmiřitelných stran, na další změnu stavu se ale čekalo až do úplného finiše utkání.

V čase 56:44 se strhla další, tentokrát dokonce hromadná bitka. O jednoho vyloučeného více si z ní odnesli Kolínští a tento moment je stál vítězství. Po půlminutě totiž vyrovnal zkušený bek Linhart, a když už to vypadalo na dělbu bodů, rozhodl 44 vteřin před sirénou o vítězství horalů Pochobradský.

„Bylo to velice zajímavé a bojovné utkání, které jsme nezvládli v úplném závěru. Na můj vkus bylo hodně vyloučených, ale pramenilo to z přemíry snahy a nabuzení obou týmů. Zápas nepřinesl až tolik krásného hokeje jako spíš bojovnosti, ale ukázal nám chyby, na které se musíme zaměřit. Co se týče gólů v oslabení, přišly střely od modré a dobrá clona domácích hráčů. Ale samozřejmě i naše chyby. Určitě to budeme trénovat,“ pronesl k utkání hostující trenér Petr Martínek.

V dalším, čtvrtém domácím přípravném duelu, hostí Vrchlabí ve čtvrtek od 18 hodin pražskou Slavii.