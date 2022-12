Branky: 16. Cienciala (L. Sedlák, Hyka), 34. Vondráček (Poulíček), 40. Vála (L. Sedlák, Cienciala), 59. R. Kousal (Čerešňák) – 30. Hanzl (Percy). Rozhodčí: Hejduk, Kika – Kis, Lučan. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 10052. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – R. Kousal, Zohorna, Vondráček – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Říčka, Poulíček, A. Musil – Pavlata, Štetka, Herčík. Motor České Budějovice: Hrachovina (Strmeň) – Štence, Vráblík, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Kachyňa – Dzierkals, Pech, Gulaš – Čachotský, Hanzl, Valský – Strnad, M. Toman, Koláček – Karabáček, Vopelka, Tomeček.

Dynamo vstupovalo do zápasu jako první tým tabulky a rozhodně si chtělo tuhle pozici udržet i při vstupu do nového roku 2023.

Pardubice začaly aktivně, ale do žádné výrazné šance se nedostaly. To Motor dostal v počátku sedmé minuty na skórování, když byl vyloučený Robert Říčka za špatné střídání. Na výraznější příležitost ke skórování se však čekalo až do šestnácté minuty. Přišla z hokejek Pardubic a byla proměněna! Sedlák získal puk za brankou a našel nehlídaného Ciencialu, který zakončil nad beton Hrachoviny - 1:0. Opatrná první třetina tak skončila těsným vedením Dynama.

Do poloviny druhé třetiny se nadále hrál opatrný hokej. Ve veliké šanci se objevil Kousal v devětadvacáté minutě, ale v samostatném úniku byl nakonec obrán o puk Bindulisem. Vzápětí Motor srovnal zásluhou Hanzla, jenž dělovkou prostřelil Willa - 1:1. Dynamo na vstřelení dlouho nečekalo a poprvé se v pardubickém dresu trefil Vondráček. Po asistenci kapitána Poulíčka prostřelil Hrachovinu mezi nohami - 2:1. Pardubice skórovaly ve druhé třetině i podruhé. Druhou asistenci v zápase si připsal Sedlák, který si všiml najíždějícího Vály, jenž se přesně trefil za záda brankáře hostí - 3:1.

I ve třetí třetině Dynamo hrálo lépe, což dokazovalo počtem šancí. V obrovské šanci byl Hyka, jenž jen těsně minul budějovickou bránu. Poslední branku zápasu vstřelily opět Pardubice, když Motor zkusil hru bez gólmana. Do prázdné "kasy" se prosadil Kousal.

Pardubice tak před zaplněnou enteria arenou zakončily rok výhrou a nadále zůstavají prvním týmem tabulky Tipsport Extraligy. Nejlepším hráčem zápasu byl opět vyhlášený Sedlák.