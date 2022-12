Lukáš Sedlák (ne)jde do známého prostředí. S Pardubicemi “pouze“ oživil smlouvu, kterou v létě podepsal do konce sezony 2024/25. Jenže před startem letní přípravy neodolal vábení z nejlepší hokejové soutěže na světe. Vybralo si ho Colorado Avalanche. V týmu posledního vítěze Stanley Cupu se však neprosadil. V dresu Lavin nastoupil jen ke třem zápasům. Poté byla ale umístěn na listinu nechráněných hráčů. Z tohoto waiver listu si jej stáhla Philadelphia. Za letce odehrál šestadvacet utkání a nevedl si úplně špatně. Třikrát s trefil do černého a na dalších pěti gólech se podílel asistencí. Nicméně časté rotace v sestavě a úloha netypická jeho stylu rodákovi z Českých Budějovic nevyhovovala. Ozval se Dynamu a znovu se rozjela jednání. Po několika dnech spekulací mezi hokejovou veřejností pardubický klub dotáhl jeho příchod do finálového konce.